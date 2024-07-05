藍促修“憲法訴訟法”　綠批台灣民主棺材釘

藍委翁曉玲提案修改“憲法訴訟法”，遭民進黨痛批，國民黨毀憲亂政。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月5日電（記者 黃筱筠）國民黨“立委”翁曉玲提案修改《“憲法訴訟法”》，明定大法官現有總額定義，為“憲法”所定總額15人；民進黨抨擊毀憲亂政，意圖杯葛大法官人事案。民進黨“立法院”黨團總召柯建銘表示，國民黨與民眾黨藍白聯手要摧毀這個國家，民主內戰永無寧日。



柯建銘並點名說，翁曉玲你老公當過大法官，你用這種方法要掐住“憲法”法庭的脖子未免太狠了。



吳思瑤表示，國民黨要拿出實際行為代表自己比大法官大，現在推出三部曲，第一部先用“國會”擴權法案，第二部曲，要修改罷免法要沒收人民罷免權，第三，現在要又修改“憲法訴訟法”，癱瘓“憲法”法庭，這是台灣民主的棺材釘，這是非常嚴肅時刻，民進黨團每天都在拆除地雷，不能用民主沒收民主。



在“國會”改革法案由大法官“釋憲”前，翁曉玲今天在“立法院”會提案《“憲法訴訟法”》修正案，明定大法官現有總額定義，為“憲法”所定總額15人，必須3分之2大法官才得以行使職權。該案列入“立法院”會今天的報告事項，但被民進黨團要求退回程序委員會，現場無異議通過，經“立法院長”韓國瑜裁示後，通過民進黨團提案，退回程序委員會。



民進黨“立法院”黨團在會後召開“再怎麼邪惡也不應該，非摧毀國家不可？有這麼急嗎？”記者會。由柯建銘、黨團幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄以及鍾佳濱、沈伯洋出席。

