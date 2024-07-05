綠封殺“憲法訴訟法”修法　藍軍無異議

藍委翁曉玲提案修改《憲法訴訟法》，遭退回程序委員會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月5日電（記者 張嘉文）中國國民黨籍“立委”翁曉玲提案修改《“憲法訴訟法”》，明定大法官現有總額定義，為“憲法”所定總額15人，被解讀是針對之後的大法官“釋憲”出招，民進黨則批評是毀憲亂政，意圖杯葛大法官人事案。該案列入今天的“立法院”會報告事項，遭民進黨團要求退回程序委員會，現場無異議通過，經“立法院長”韓國瑜裁示後，通過民進黨團提案，退回程序委員會。



翁曉玲會後表示，民進黨團根本不想建立制度，明明在“憲法訴訟法”裡面沒有把大法官現有總額的人數定義講清楚，她目的是要確立未來大法官所做成的“憲法”法院判決，至少要有法定人數一半才能通過，這才有正當性，否則一個影響制度、人權的“憲法”，衹有3、4個大法官就可以做成決定，這不符合民主原則，也沒有代表性。她也強調，之後會視狀況在程序委員會提出。



翁曉玲等人提案修法“憲法訴訟法”第4條。現行條文為，“憲法”法庭審理規則，由“司法院”定之。前項規則由全體大法官議決之。根據翁曉玲等提出的草案內容，增列大法官現有總額為“憲法”增修條文第5條所定大法官人數。“司法院”設大法官15人，並以其中1人為院長、1人為副院長，由“總統”提名，經“立法院”同意任命之。



但該提案於今日“立法院”會報告事項中，被民進黨“立法院”黨團要求退回程序委員會，國民黨雖在議場內甲動，但現場並未表示反對意見，無異議通過，經“立法院長”韓國瑜裁示，通過民進黨團提案，退回程序委員會。