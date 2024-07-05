供電不穩停電頻傳　許淑華籲調整能源政策

南投縣長許淑華致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社南投7月5日電（記者 方敬為）全台近一個月停電、跳電逾20次，南投縣集集鎮6月30日也發生變壓器故障停電事故，國民黨籍南投縣長許淑華今天對此表示，台灣的能源供應不穩定，已有許多專家提出警示，但“經濟部”、台電公司除了強調不缺電之外，一有停電狀況就把問題推給動物意外或人為疏失，讓民眾很難以接受，呼籲政府應檢討能源路徑，調整能源政策，務實面對能源問題。



台灣進入用電高峰期，近期全台各地停電、跳電狀況頻傳，電力是否穩定充足，引發議論。根據統計，全台近一個月的停、跳電次數高達23次，涵蓋北中南部，“經濟部長”郭智輝日前在“立法院”答詢時稱，台灣近期跳電次數跟過去相比並沒有比較多，只是因為媒體的報導，好像每天都有跳電，並強調未來不會缺電。



南投縣集集鎮6月30日也發生停電事故，許淑華5日出席鹿谷鄉新住民關懷據點成立大會，針對能源議題受訪表示，她個人對郭部長還是抱以正面態度看待，面對能源問題，郭智輝有認真探究改善方式，不過，她以地方政府的立場，仍希望政府能源政策除了口頭上稱不缺電之外，也要拿出具體的能源路徑圖，否則能源的穩定與否攸關地方民生、經濟的發展，不能兒戲。

