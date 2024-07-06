吳國勝語中評：賴持續對抗 兩岸或啟戰端

國民黨基隆市黨部主委、退役陸軍少將吳國勝接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆7月6日電（記者 張穎齊）澎湖漁船“大進滿88”號2日涉越界違規捕撈，遭大陸海警登檢，連同船與5人押回福建泉州圍頭港。中國國民黨基隆市黨部主委、退役陸軍少將吳國勝接受中評社專訪直言，從214金門撞船事件到此案，賴清德政府要持續走對抗路線，沒有想要處理的意思，態度不會積極，恐讓民眾提心吊膽，難保未來兩岸有啟動戰端的可能。



吳國勝，出生於小金門，中國文化大學國際政治研究所博士，陸軍少將退役，歷任台灣北部地區後備司令部參謀長、“行政院”政務顧問、國民黨中評委、組發會副主委、國民黨2016大選競總副執行長、中華藝遊學會長、兼任大學客座教授、書法家等，有“將軍書法家”之稱。



吳國勝表示，從金門漁船事件，大陸並沒得到台灣執政當局的善意回應，所以藉這次澎湖漁船事件，又是台方越界，那大陸一定就是扣人、扣船去處理，也是17年來首次有如此舉動。而“海洋委員會主委”管碧玲已然不適任，一直避而不見、不負責任。



吳國勝說，這些源自於賴清德520就職拋出“兩國論”，嚴重衝擊兩岸和平發展的契機，賴政府更與對岸進行對抗路線。台灣重點還是該朝比較和緩的角度發展才對，但賴政府卻沒有負起該有擔當的責任。若管碧玲做不下去，就趕快換人、自動請辭。

