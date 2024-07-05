張啟楷：夜間電力備容剩4.92%　綠跳票了

民眾黨委員張啓楷指出，4日電力備轉容量只剩4.92％。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月5日電（記者 鄭羿菲）台灣天氣炎熱，用電量屢升，台灣民眾黨“立委”張啟楷5日指出，昨晚電力備轉容量只剩4.92%，民進黨政府保證的夜間至少7%已經跳票，電快不夠用了！不要再像鴕鳥一樣只會把頭埋起來！



台灣民眾黨“立法院”黨團5日上午召開“別讓民進黨綁架台灣民主” 記者會，黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊、幹事長吳春城、“立委”張啟楷、麥玉珍、林憶君出席。



張啟楷更直指政府說謊，台電跟“經濟部”一直保證7月用電無虞，做圖卡宣稱日間備轉容量率有10%、夜間備轉容量率至少有7%，但4日從中午12點開始用電量就攀升，直到晚上7點20分左右，備轉容量率卻僅剩4.92%，趨勢像溜滑梯一樣下滑，電快不夠用了！這是不是跳票？證據明明確確！政府如何因應？



張啟楷表示，4月桃園大停電，當時備轉容量率剩3%多，政府與台電非常緊張，不僅用納稅錢緊急購入一度新台幣12元的電，還趕緊拜託台積電等大廠降壓、減少用電，甚至還全力啟動核三廠柴油發電機組，而柴油發電是很貴且高污染的發電。



張啟楷痛批，政府說不缺電的承諾早就跳票，今年7月核三廠一號機將停機，會再少3.5%的發電量，4.92%減掉3.5%只剩多少，政府都不緊張嗎？難道到時又要像4月一樣，去買貴3倍的電，再加上柴油發電火力全開嗎？



張啟楷呼籲，民進黨政府不要再像鴕鳥一樣只會把頭埋在沙裡，出來講清楚，確保人民用電與產業發展。