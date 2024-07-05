台今年替代役召訓5.8萬人　暴增9倍　

替代役備役役男演訓召集。（中評社 資料照） 中評社台北7月5日電／台“內政部”4日舉行部務會報，“內政部次長”馬士元裁示，自明年起，替代役現役及備役役男將再新增防災士培訓課程。而今年替代役召訓人數也增加9倍，從去年的6505人增至5萬8618人。另外，為防杜備役替代役規避召集，已擬具《替代役實施條例》修正草案送“行政院”，無故不參加召集可比照後備軍人處罰刑度，可望下會期送“立法院”審查。



《中時新聞網》報導，替代役從2016年起實施備役召集，當年僅1390人，今年預計將增至5萬8618人，召集總類包含“EMT－1繼續教育”共24小時，預計召訓9104人。治安維護組及防災救護組訓練共16小時，召訓4萬5750人。射擊訓練8小時，召訓2964人。民（萬）安演習16小時，召訓800人。



針對替代役備役演訓召集天數延長與增加召訓次數，“內政部”已於5月17日預告修正“替代役役男服役期滿後召集服勤實施辦法”，預計11月修正發布，演訓召集的範圍、人數、時日及相關規定。由“內政部”按年度計劃實施，召訓對象為退役8年內替代役備役役男，每年1次，每次5日以內。必要時，“內政部”得視需要酌增年限、次數、日數。



為防杜備役替代役規避召集，“內政部”已擬具《替代役實施條例》修正草案送“行政院”，對於非常事變或戰時意圖避免召集服勤及平時無故不參加召集服勤的行為，比照義務役後備軍人規定處罰。



替管中心說明，各地方政府近期將陸續發送召集令，如備役役男接獲召集令，依法可向任職單位、公司申請公假。召集期間並可享有薪俸津貼、主副食費津貼、交通費及保險等權益。