日本也抓台灣漁船　台官方要求速放人船

台“外交部”外觀。（中評社 資料照） 中評社台北7月5日電（記者 黃筱筠）台灣漁船“福洋266號”今天凌晨1時許，在彭佳嶼東北方暫定執法線外約1.5浬作業時，遭日本水產廳公務船攔截，船長等2名台籍船員被帶上日本公務船協助調查。台“外交部”今天發出新聞稿表示，“福”船疑似進入日本奄美大島附近海域作業，因違反當地漁業規範而遭日本水產廳公務船取締。台灣駐日本代表處也已分別向日本水產廳及外務省表達關切，要求儘速釋放人船。



新聞稿並指出，依據“政府護漁標準作業程序”規定，台灣漁民在護漁範圍內作業，遭外國公務船干擾時，政府將派艦護漁，並協助處理；倘台灣漁民在護漁範圍外作業，遭外國公務船取締時，政府將不派艦護漁，惟將適時提供必要之外交協助。



台“外交部”表示，台灣籍漁船“福洋266”於7月5日凌晨在彭佳嶼東北方288浬（“我國”暫定執法線外1.5浬）遭日本公務船登檢，據駐日人員查報，“福”船疑似進入日本奄美大島附近海域作業，因違反當地漁業規範而遭日本水產廳公務船取締。



台“外交部”獲報後已於第一時間在台北透過外交管道向日方瞭解情形並表達關切，駐日本代表處也已分別向日本水產廳及外務省表達關切，要求儘速釋放人船。“外交部”將持續關注本案並提供台灣漁船必要的行政協助。

