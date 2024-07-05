工總移師高雄開理監事會　綠議長康裕成牽線

左起工業總會理事長潘俊榮、民進黨籍高雄市長陳其邁、民進黨籍高雄市議長康裕成。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月5日電（記者 蔣繼平）工業總會理監事會議今天首度移師高雄舉辦，工總是台灣極具影響力及代表性的民間組織，不僅民進黨籍高雄市長陳其邁當場表達歡迎之意，背後是透過同黨籍高雄市議長康裕成兩個月前牽線，才促成這次的活動。陳其邁到場也趁此機會力邀在座的大老闆們投資高雄。



工業總會今天移師高雄市的漢來大飯店9樓金龍廳舉辦“工總第13屆第2次理監事聯席會議”，此外會後也將參訪高雄市投資環境及建設。工業總會旗下包含製造業、營建、礦業等158個製造產業，為台灣極具影響力及代表性的民間組織。工總首次移至高雄舉行理監事聯席會議，以增進高雄與產業互動交流。



本次活動約100多人到場，在工業總會理事長潘俊榮帶領下，工總秘書長陳益民、監事會召集人苗豐盛，還有副理事長何壽川、秦榮華、陳進財、詹正田、侯傑騰等人，還有常務理事、理事、常務監事、監事等人與會討論。民進黨籍高雄市長陳其邁、民進黨籍高雄市議長康裕成均出席致詞，並由高雄市經發局長廖泰翔進行高雄市投資環境及未來投資藍圖簡介。



工業總會理事長潘俊榮受訪時表示，他在兩個月前受到康議長邀請，所以敲定在高雄舉辦理監事會，且他本身是屏東人，但在高雄讀書，所以對南部有很深的感情。他也盛讚高雄是海空雙港城市，軟硬體完整，市府團隊招商引資非常成熟，而且員工又好找，今天除了開會，也會落實在高雄考察。

