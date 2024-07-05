被讚更上一層樓　陳其邁快說“麥相害”

工業總會理事長潘俊榮致詞。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月5日電（記者 蔣繼平）台灣工業總會今天首度移師高雄市舉辦理監事聯席會議，工總理事長潘俊榮致詞時不僅盛讚高雄市政府，還提到15年前拜訪賴清德還是台南市長，之後賴當“行政院長”，現在還做到“總統”，這次來到高雄也看好市長陳其邁的未來發展。



民進黨籍高雄市長陳其邁再接過麥克風後趕緊回應“麥相害（台語）”，陳說做好市長就阿彌陀佛，他還有兩年多的任期，一定全心全意在高雄把事情做好。



工業總會今天首度移師高雄市舉辦“工總第13屆第2次理監事聯席會議”，地點在漢來大飯店9樓金龍廳，約100多人到場，會後也將參訪高雄市投資環境及建設，增進高雄與產業互動交流。工業總會旗下包含製造業、營建、礦業等158個製造產業，為台灣極具影響力及代表性的民間組織。



工業總會理事長潘俊榮致詞時誇讚暖男市長陳其邁翻轉高雄，且市府態度積極，讓投資者無憂無慮，馬上可以進入狀況，看好讓更多人願意到高雄投資，所以今天重點就是投資高雄、考察高雄，感謝所有理監事認同一起來到高雄開會。



潘俊榮還透露，他15年前拜訪時任台南市長賴清德，賴之後不久就當“行政院長”，現在更當“總統”。話鋒一轉，帶到工總今天移師高雄開會，他現在來拜訪陳其邁，說不定陳之後也會去當“行政院長”，看好陳的未來發展。



潘俊榮結束致詞前的最後這番話，讓現場眾人紛紛拍手鼓掌，正好輪到陳其邁致詞，陳其邁趕緊接過麥克風用台語回應“麥相害”



陳其邁強調，他做好市長就阿彌陀佛，還有兩年多的任期，一定全心全意在高雄把事情做好。他也有感而發，在高雄當市長已有4年，說快真的很快，拚市政是打一場沒有後路的戰爭，只能往前拼命，因為高雄石化鋼鐵是高雄主流必須趕緊產業轉型。