三軍儀隊改民主大道勤務展示　不再站哨

三軍儀隊撤出“中正紀念堂”體，勤務展示改於民主大道進行，但實施時間待定。（中評社 資料照） 中評社台北7月5日電／“行政院”昨天聽取跨部會報告轉型正義業務進度，台“文化部”在會中提出三軍儀隊撤出“中正紀念堂”體，未來勤務展示改於民主大道進行，且不再站哨的方案，但實施時間待定。



“國防部長”顧立雄日前在“立法院”指出，三軍儀隊如何進行操演，是由“文化部”主管，“國防部”已與“文化部”經過兩三次的協調，希望將三軍儀隊移到自由廣場進行操演，目前已協調得差不多，何時執行“國防部”完全配合；“文化部次長”李靜慧則說，方案可能送“行政院”推動轉型正義會報討論、通過。



《中央社》報導，知情人士表示，督導轉型正義會報的執行秘書、“行政院政務委員”林明昕昨天聽取跨部會報告轉型正義業務進度，“文化部”會中提出“中正紀念堂”轉型方案，預計三軍儀隊將撤出“中正紀念堂”體，未來改從勤務室走向民主大道進行勤務展示，結束後直接回到勤務室，不再站哨；至於預備方案則是比照忠烈祠，不作勤務展示。



知情人士說，“中正紀念堂”整體堂體轉型規劃還有待討論，此次調整讓三軍儀隊離開威權象徵，不在堂體服務，在去個人崇拜、去威權化基本原則上，具有一定的意義，雖然距離外界意見以及民間委員的轉型正義目標還有相當程度的進步空間，但政府會持續聽取民間意見，繼續推動轉型正義。



至於三軍儀隊的勤務調整何時開始，知情人士表示，這屬於“國防部”的業務調整，實施時間待定，不一定需要送轉型正義會報處理。