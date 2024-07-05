許淑華關懷新住民　鼓勵移居南投縣

許淑華與新住民朋友合影。（中評社 方敬為攝） 中評社南投7月5日電（記者 方敬為）中國國民黨籍南投縣長許淑華今天出席“鹿谷鄉新住民服務據點成立大會”，宣示南投縣願做新住民的靠山，歡迎外籍配偶到南投生活、孕育第二代，縣府持續推動各鄉鎮市新住民服務據點，透過每周定期服務時段、聯誼活動等，支持新住民在台生活，並促進多元文化融合、傳承，希望所有新住民朋友及家庭都能在南投安身立命。



南投縣政府輔導南投縣新住民交流協會推動各鄉鎮市關懷據點設置，5日鹿谷鄉新住民服務據點成立，許淑華、縣府社會及勞動處長林志忠、新住民交流協會理事長張志銘等人一同揭牌。



許淑華表示，在南投縣新住民人數約有1.2萬人，占全縣人口2.4%，是相當高的比例。新住民無論是來自大陸、越南、泰國、印尼，都為台灣家庭及南投縣長期付出的心力及貢獻，為南投帶來多元文化和價值觀，豐富了南投、台灣的社會多元性，值得肯定。



許淑華表示，為了提升新住民服務，縣府去年9月陸續於全縣13鄉鎮戶政所開設新住民窗口，提供就業、職訓、社福、醫療補助、法令等諮詢與協助，讓新住民可以就近服務免跑縣府，並持續優化各地新住民輔導及服務措施，照顧新住民，縣府做新住民的靠山，讓南投成為新住民宜居幸福的第2故鄉。

