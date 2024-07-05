民進黨同意藍白推派“憲法法庭”到庭代表

吳思瑤說明，“憲法法庭”誰要代表出席說明。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月5日電（記者 黃筱筠）針對府院等聲請“立法院”改革法案“釋憲”，“憲法法庭”將於10日開庭進行準備程序，“立法院”可派三名訴訟代理人到庭陳述意見，原本民進黨不同意由國民黨、民眾黨派代表，應由“立法院”秘書長或是法制局進行說明，朝野沒有共識一度要進行表決。但後來民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤說明，因國民黨要用臨時報告事項進行表決，為了不開這個惡例，民進黨退讓願意簽署協商協議也不派人，就讓給國民黨、民眾黨派人到“憲法法庭”說明。



她不滿說，今天要用臨時報告事項表決這個協商，我們不能接受用臨時報告事項，任何一個沒有循規蹈矩的議案，這是非常嚴重的，韓國瑜院長主持的“立院”，又難道要創下離譜惡例嗎？今天這個案子可以被強行表決，結果已經不重要了，代表以後“立院”都能循此慣例，某政黨提出來後那程序委員會都能廢掉、關門，動輒用臨時報告事項來表決，這就是天下大亂的做法。



吳思瑤說，為了兩害相權取其輕，我們願意簽署這樣的協商結論，為了防堵國民黨用臨時報告事項強行表決惡例被合理化。



吳思瑤表示，今天協商有兩個爭點，第一、很遺憾協商時各黨代表剛坐下，桌上就赫然看到韓國瑜預擬的協商結論，協商還沒有開始就有預擬結論。恐怕韓國瑜院長已經有了預設結論、立場。任何一個議案不管是法律案還是預算案，今天“憲法法庭”“釋憲”案各黨推派代表，就因為是重要事項，才要召集朝野協商，綠營三長很清楚，開始就對韓國瑜提出抗議，不希望“國會”擴權法案後遺症如此之大，沒有討論不是民主，今天為何又能沒有協商就有結論呢？希望未來都不要再讓這種惡例成為慣例、常態。



她還說，第二，今天協商議案核心，是有關於“國會”擴權“釋憲”即將進入“憲法法庭”審議，“司法院”一程序會請“立院”、聲請人、也就是民進黨團進行“憲法法庭”審議的代表，包含機關、訴訟代理人等，今天討論“立院”機關代表應當指派誰去代表“立院”，她先報告民進黨團不會去爭取“立院”的機關代表。因為我們是“釋憲”案的聲請方，也就是兩造當中。因此，民進黨不會爭取機關代表，是因為我們認為“立院”是中立、公正，對於“國會”擴權法案“違憲”或“合憲”，不應當先有“立院”的預設立場。



她強調，很遺憾韓國瑜協商前發下預擬結論，國民黨想要表決的就是“立院”機關代表，要由國民黨推派兩位、民眾黨推派一位的產生方式，民進黨主張機關代表應當是公正中立的不應由政黨代表產生。如果這樣“立院”還有無黨籍委員，“釋憲”案也不是只有藍白和民進黨的立場。