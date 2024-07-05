柯建銘突同意藍白推“釋憲”代表　綠委尷尬

民進黨團總召柯建銘同意朝野協商內容，受到動員出席院會的綠委白跑一趟，有點尷尬。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北7月5日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今日中午針對“釋憲”案召集朝野協商，民進黨團原本不同意協商結論，即出席“釋憲”代表“藍2白1”，使得韓只能裁示交付院會表決。沒想到下午表決前，民進黨團總召柯建銘臨時同意協商內容，和平收場不必表決，導致被動員要來投票的綠委相當尷尬。



“總統府”，“行政院”、“監察院”、民進黨“立法院”黨團針對“立法院”通過的“國會”改革相關法案，包括《立法院職權行使法》與《刑法》修正案聲請“釋憲”，“司法院”通知“立法院”應提出機關代表、訴訟代理人、言詞辯論鑑定人名單。



“憲法法庭”昨日公告，將於8月6日上午9時至下午5時於“憲法法庭”行言詞辯論。同時，7月10日下午2時也將行公開準備程序，就暫時處分之必要性及其範圍，聽取各聲請人及指定相關機關“立法院”陳述意見。



韓國瑜今日中午為此召集民進黨、國民黨、台灣民眾黨三黨黨團幹部進行朝野協商。



由於綠營是“釋憲”聲請方，主張“立院”改革相關法案“違憲”，且“總統府”、“行政院”的代表均由綠營掌握，藍、白認為“立院”的機關代表、訴訟代理人及言詞辯論鑑定人不宜再由綠營參與推派。



綠營原本同意由藍白共提訴訟代理人，但堅持機關代表應該由綠營參與推派，或直接推派中立的“立法院”官方人員擔任，例如秘書長周萬來。



藍綠白三方僵持不下，最後韓國瑜裁示交付院會處理，意即交付院會表決。



沒想到下午表決之前，民進黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄臨時簽名同意協商內容，同意機關代表、訴訟代理人由藍推派2人，白推派1人，至於言詞辯論鑑定人則由藍白各推派1人。



原本綠委們被動員出席院會準備投票，在韓國瑜復誦協商結論時，綠委還高喊有異議，顯然事前不知道柯建銘等綠黨團三長已經簽名同意了協商結論。最後發現不必投票了，讓綠委顯得有點尷尬。



事後國民黨團書記長洪孟楷表示，民進黨今天協商一開始不願簽署協商結論，但最後韓國瑜裁示，如果真的沒有協商結論的話，就只能交付院會投票表決，最後在下午2時5分左右，民進黨團三長終於簽署了朝野協商結論。他們願意簽署朝野協商，就代表先前協商過程的1個小時到2個小時都是在杯葛、浪費議事時間，所以我們真的呼籲各黨黨團代表都應該要尊重協商。



洪孟楷指出，而且明明民進黨黨團三長都簽署了協商結論，下午韓國瑜在院會誦讀協商結論時，竟然還有民進黨“立委”喊說有異議，民進黨團內部自己都溝通不良，我們真的不知道民進黨團三長有沒有和他們自家委員溝通，希望民進黨自己內部先好好溝通，再來協商。