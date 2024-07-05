沈柏洋通報盯梢事都不知　羅智強笑：他胡說

卓榮泰（左）和NCC主委陳耀祥（右）接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北7月5日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”羅智強今日質詢“行政院長”卓榮泰和通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥時，詢問自由時報影射東森新聞台的政論節目遭到大陸媒體盯梢一事。羅智強提到民主進步黨“立委”、黑熊學院院長沈伯洋自稱在兩個月前已經掌握此事，並且已經通報相關單位並詢問兩人是否清楚。陳耀祥回說NCC沒收到，而卓榮泰則不清楚，羅智強笑回說他不意外，因為沈伯洋在胡說八道，並指出這起事件和2020年的王立強事件如出一轍。



“行政院長”卓榮泰5日率“部會”首長赴“立院”施政報告並備詢。



羅智強首先強調新聞自由的重要性，並問卓榮泰是否認同“沒有新聞自由就沒有民主”。卓榮泰回應表示，政府全力保障新聞自由，並承認這是民主的重要條件之一。



羅智強隨後轉向東森新聞台的政論節目被自由時報報導遭大陸媒體盯梢一事，質疑政府調查的進度。他引用了之前卓榮泰的話，稱“調查這件事不難，一個星期應該可以公布結果”。卓榮泰回說“調查局”仍在調查中，未能在一周內交出結果。



接著，羅智強要求NCC主委陳耀祥說明調查進展。陳耀祥表示，由於此案涉及陸委會和“國家安全”議題，目前仍在瞭解相關資訊。羅智強對此表示不滿，認為調查進度過於緩慢，並指責行政團隊無法給出明確的答覆。



羅智強接著提到，沈伯洋曾經表示兩個月前已經掌握此事並通報“國安”單位，然而，至今仍未見任何調查進展。他進一步詢問NCC主委和卓榮泰是否有接到任何檢舉案件，陳耀祥表示NCC沒有接到相關檢舉，而卓榮泰則表示不清楚有哪些單位接到檢舉。



對於卓榮泰一問三不知的情況，羅智強笑說，他一點都不感到意外，因為沈伯洋就是在胡說八道，而這整起事件就和2020年的王立強事件一樣，是一件杜撰的詐欺。