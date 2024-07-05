陳亭妃爭取台南市長參選權　遭“正國會”除名

“正國會”聲明。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月5日電（記者 黃筱筠）民進黨7月21日召開全代會改選中常執評委。“正國會”“立委”陳亭妃為確保台南市長一定有初選，堅持要參選中常委，未配合“正國會”運作，與派系關係緊張。“正國會”今天召開派系會議，最後確定將陳亭妃除名。陳今天有出席會議說明，但沒有待到最後就離開。會議最後由“正國會”中常委陳茂松說明會議結論，確定除名陳亭妃。另外，自行登記參選中執委的台北市議員陳怡君、台中市議員何文海也一併除名。



2026台南市長選舉，民進黨內除了有賴清德子弟兵林俊憲被點名，“正國會”“立委”陳亭妃、湧言會“立委”王定宇都被點名。但目前陳亭妃為了爭取黨職，確定被“正國會”除名。



陳亭妃今天與會說明，仍希望參選中常委，若因此“正國會”有不一樣見解，做出不一樣的做法，也只能尊重。



她強調，她的態度講很清楚，從過去到現在都是堅持要選中常委，“正國會”原本就有兩席中常委空間，一席是陳茂松，還有第二席，她一直都表態要選中常委。



陳亭妃說，如果因為她堅持選中常委，必須把她切割的話，那她也是沒有辦法，且第二席中常委原本就沒有決定，從過去到現在都是這樣，所以希望是能取得“正國會”的支持，這是她最期望的。



陳亭妃表示，她從游系一直到“正國會”已17年，過去為地方經營，也因為經營而得罪了很多人，她的黨代表票數，當選中執委一定沒有問題，只是希望有更多資源，可以當選中常委。



“正國會”今天召開派系會議，最後決定將陳亭妃等三人除名。陳茂松受訪說，陳亭妃出席說明一直說她有實力，用口頭講要爭取。最後會議多數決認為這樣不行要除名，陳怡君、何文海自行登記參選也一併除名。



陳茂松也說，決定要除名後，也祝陳亭妃幸福、祝她快樂。



陳亭妃在被開鍘之後，於臉書發文表示，“正國會”的宗旨是實現台灣成為“正常國家”，不論現在、過去，她都會堅持這樣的理念，這17年來也為了“正國會”一直朝著這個目標進行，她從來沒有離開過“正國會”這個大家庭，選中常委也是希望能夠多參與黨務工作，協助賴清德主席推動“國家”發展的未來大計，不知道曾幾何時，這兩樣變成衝突。



陳亭妃也說，更何況“正國會”本來就有兩席中常委的空間，我們是要一起把“正國會”的餅做大，因為“正國會”曾經有過7席中執委過，再加上“正國會”目前衹有確定一席中常委的名單，她希望爭取“正國會”第二席中常委的機會，她的想法就這麼簡單。她要謝謝大家的關心，這幾天媒體一直揣測報導，大家都很關心，她堅信民意最大，也會繼續往中常委的目標努力，我們還有很多使命，要等我們去共同完成，民進黨加油！台灣加油！

