今年新北兒藝節邀9位藝術家打造怪獸王國

市民廣場東側入口由擅長地景裝置的藝術家王振偉帶來巨大雕塑“怪獸守護者”。（新北市文化局提供） 中評社新北7月5日電／一年一度的新北市兒童藝術節將於7月13日至7月21日在市民廣場、市府大廳、府中廣場及新北市各藝文中心盛大舉行。今年以“怪獸王國”為主題，邀請多位中外知名藝術家，在市民廣場展出一系列大型藝術裝置，為觀眾帶來奇幻與創意的藝術盛宴。



新北市政府文化局表示，參與此次兒童藝術節的中外各地藝術家，來自台灣、日本、墨西哥不同國家和文化背景下，將帶來各自獨特的藝術風格，促進文化交流。9件大型戶外裝置藝術作品將分布於市民廣場各處，讓觀眾沉浸在充滿想像力的奇幻世界中。



活動期間，市民廣場戶外展區將展出9件互動藝術裝置。市民廣場東側入口由擅長地景裝置的藝術家王振偉帶來巨大雕塑“怪獸守護者”，穿過裝置，民眾將看到日本著名角色設計師吉井宏則的“怪獸實驗室”，以及日本紙花藝術家國吉滿的神秘“怪獸花園”，廣場中央還有藝術家鄭元東和他的毛茸茸“怪獸巴士”。



市民廣場西側入口有插畫藝術家吳騏57的“怪獸殿堂”夢獸登場。跟著七彩地貼繼續前行，將看到日本藝術家宮城有加的“寄信給妖怪”，讓孩童學習溝通，提升表達能力。橋本美緒的“怪獸好朋友小月”作為怪獸王國的可愛使者，帶來歡樂與友誼。來自墨西哥的藝術家Lua Rivera則以家鄉傳統文化中的“羽蛇神”為靈感，帶來充滿異域風情的藝術品。



此外，台灣在地藝術團隊禹禹工作室也帶來全新創作，利用環境地形及紅外線感應打造音樂互動裝置“怪獸村”。而藝術家李文政帶領的好日文化則帶來《泡泡王國：飛龍保證班》，設置小型遊具及立體模型，讓小朋友透過科學玩具瞭解機械與物理的日常應用。7月13日至7月21日，除了欣賞各地藝術家的作品，還將舉辦多場精采戶外表演，2024新北市兒童藝術節“怪獸王國”誠摯邀請大小朋友共同參與。