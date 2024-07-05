決戰“釋憲”　藍推強棒翁曉玲林思銘上陣

國民黨團總召傅崐萁與書記長洪孟楷接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北7月5日電（記者 楊騰凱）針對“立法院”改革相關法案，“總統府”、“行政院”、“監察院”、“立法院”民進黨團四方聲請“釋憲”與暫時處分，“憲法法庭”將於7月10日火速開庭。中國國民黨“立法院”黨團今日敲定“立法院”機關代表，包括黨團首席副書記長林思銘以及國民黨籍“立委”翁曉玲。



林思銘為中國文化大學法學碩士，從政前為執業律師。翁曉玲則為德國慕尼黑大學法學博士，曾任台灣清華大學科技法律研究所教授。



“立院改革相關法案”聲請“釋憲”，“司法院”通知“立法院”應提出機關代表、訴訟代理人、言詞辯論鑑定人名單。國民黨籍“立法院長”韓國瑜今日中午針對此事召集朝野協商，最後確認機關代表、訴訟代理人由國民黨團推派2人，台灣民眾黨團推派1人，至於言詞辯論鑑定人則由藍白各推派1人。



傅崐萁今日下午宣布，國民黨團推派的機關代表為國民黨團首席副書記長林思銘以及藍委翁曉玲。



傅崐萁指出，至於“立法院”的訴訟代理人，原則上會從三位人選當中挑選兩位，包括前“監察委員”仉桂美、東吳大學法律系教授陳清秀以及前國民黨考紀會主委葉慶元，這三位都有相當豐富的經驗可以代表“立法院”，希望“憲法”法庭審理過程可以公開透明。



傅崐萁強調，“國會”的聽證權、調查權這是全世界國家都有的，為什麼台灣要被“總統府”、“行政院”、“監察院”及“立法院”民進黨團，總共四方提請“釋憲”，這很荒唐，也看到賴清德的高度與氣量不過如此而已，所付出的社會成本太高了。