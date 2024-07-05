來台觀光人少　呂玉玲指台灣旅遊性價比低

卓榮泰（左）和李孟諺（右）接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北7月5日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”呂玉玲在“立法院”質詢“行政院長”桌榮泰和台“交通部長”李孟諺，針對台灣旅遊費用高昂、觀光人次未達預期等問題提出質疑。呂玉玲強調，目前台灣的住宿費用較鄰近國家高，造成民眾選擇出境旅遊，並指出觀光人數預測難以達標，要求政府提出具體措施改善現況。



“行政院長”卓榮泰5日率“部會”首長赴“立院”施政報告並備詢。



呂玉玲首先指出，許多民眾認為台灣旅遊的性價比不如韓國和日本等鄰近國家，因此寧可出境旅遊。她特別調查了觀光署的資料，發現從2019年疫情前到2023年疫情後，台灣的住宿房價上漲了20%以上。觀光署解釋，這是因為基本工資、電價和原物料價格上升所致。然而，呂玉玲認為，實際情況是因為淡旺季的關係，周一到周五的住宿需求低，但周末房價卻很高。



針對此問題，呂玉玲詢問桌榮泰和李孟諺是否有可能對住宿房價進行特別規範，使其在平日和假日的價格差異不能超過一定比例。桌榮泰回應，發展觀光是台灣重大的政策，目前的情形是因疫情後人力不足，影響了觀光品質。他承認台灣的交通費和住宿費偏高，但強調這是市場機制的結果，需要在供需方面做更多的協助。



呂玉玲進一步指出，觀光署預估今年觀光人數目標從1200萬人次下調到1000萬人次，但截至6月中旬，實際觀光人數僅為353萬人次，預計年底也不會超過700萬人次。她質疑，如何在目前兩岸觀光客未能進入的情況下提升觀光人數。



“交通部長”李孟諺回應，截至6月底，台灣接待了約380萬至390萬國際旅客，雖然年底達不到1000萬人次的目標，但他表示下半年是國際旅客的旺季，仍有達標的可能。然而，呂玉玲對此表示懷疑，並建議政府應多吸引歐美國家的觀光客，以平衡平日住房率低的問題。



李孟諺回說，目前飛美加的航班已經增加，並督促觀光署在美加地區進行更多宣傳。他強調觀光署在其網站上推出了多項優質且平價的旅宿供民眾參考和訂房。



最後，呂玉玲強調，雖然有平價旅宿，但必須提升觀光和住宿品質，以提高台灣觀光的知名度和吸引力。她希望政府能夠達成觀光目標，改善目前的觀光業現況。