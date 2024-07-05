卓榮泰：賴清德建設南方不會忽略中北部

林俊憲質詢卓榮泰有關於建設大南方議題。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月5日電（記者 黃筱筠）有意爭取參選台南市長的民進黨“立委”林俊憲今天就南台灣建設提出質詢，“行政院長”卓榮泰答覆說，賴清德說法是要均衡台灣、建設大南方，但是不會忽略北部跟中部，過去北部、中部建設相當長一段時間，發展較健全。南方過去承受基礎工業與農業，未來可以轉型科技產業。



“行政院長”卓榮泰今天率領“閣員”到“立法院”進行施政總質詢。



賴清德子弟兵林俊憲質詢提及，自從賴清德當選到上任後，多次公開場合說到台灣經濟發展重心會逐步南移，例如今年一月對高科技產業說，未來50年由南部發揮力量；上週到高雄岡山車站說，要讓台灣發展平均，支持南部發展。最先進產業會往中南部移動。6月15日卓院長到台南沙崙說，未來科學園區要設在台南沙崙。賴清德想法跟做法他稱為建設大南方，代表未來施政重心會更重視南北均衡部、投資南部。



卓榮泰表示，賴清德說法均衡台灣、建設大南方，但是不會忽略北部跟中部，過去北部中部建設相當長一段時間，發展較健全，南方過去承受基礎工業與農業，未來可以轉型科技產業。他也說，台南沙崙就是讓他驚艷的地方，如果可以全力充實內容吸引人才，是未來帶領台灣的強心劑。



林俊憲也說，這有政策上因素，但是先天上優勢是南部有土地，例如台南沙崙還有南科土地加起來，還有兩千公頃可以使用。另外現在北部電力都是“南電北送”，長途電力輸送增加損耗，北部幾乎不能再蓋新電廠，未來高科技產業會往中南部移動是必然。



林俊憲也說，希望政府把基礎建設做好，要超前部署，南部基礎建設台南最重要版導體與AI發展。