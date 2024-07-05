楊渡：你的地獄　我的家園

針對美軍計劃以無人武器把台海變成“地獄”，楊渡以“你的地獄，我的家園！”為題發長文陳述台灣人要面臨的可怕後果。（照片：楊渡臉書） 中評社台北7月5日電／針對美軍將領近期強調將以無人武器把台海變成“地獄”，台灣作家楊渡在臉書發表一篇長文，以“你的地獄，我的家園！”為題，透過烏克蘭為實際案例，揭露美國將大批武器送至烏國後，已經打了2年多的俄烏戰爭，烏克蘭人的家園現在寸草不生，兵源已耗盡，老人也要被徵用。



楊渡曾任中國國民黨文傳會主委、中華文化總會秘書長，現為自由作家。



他寫道：還有什麼比這更鮮活的“地獄景象”？而如果台海發生戰爭，台灣土地獨能倖免嗎？他指出，美國只想讓台灣像烏克蘭一樣，大量買美國武器，把大陸東南沿海打爛，也把台灣打爛，兩岸自相殘殺，死了一堆可憐的人民，而美國只要繼續賣軍火給台灣，將台灣5千7百億美元的外匯存底吸光，那就夠了。



美國華盛頓郵報（Washington Post）6月10日引述美國印太司令帕帕羅（Adm． Samuel Paparo）的訪問報導，美軍“地獄景象”（Hellscape）計劃將以數千架無人武器痛擊中國意圖穿越台海的入侵軍力，爭取部署協防台灣的時間。



楊渡強調，美國人眼中，在台海“地獄景象”裡，生存其間的台灣人民，竟連一眼都不曾考慮過。彷彿台灣人的命就不是命。最後他呼籲，“你的地獄，我的家園！”這才是台灣人要好好面對的真相！