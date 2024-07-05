罷樑連署送件4.3萬份　“中選會”罕見催審

基隆市選委會總幹事張淵翔。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆7月5日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍基隆市長謝國樑遭民進黨側翼團體發動罷免，5日進行第二階段送件，拆樑團體送件4.3萬份。但“中選會”傳出發公文要求基隆市選委會提前縮短30天內完成審查，更祭出新規。基隆市選委會總幹事張淵翔坦言，確實給予選委會許多壓力，過往都沒有的新規，但仍會依“中選會”規定辦理。



“中選會”今日澄清指出，選舉委員會收到罷免案連署人名冊後，應在40日內查對，公職選罷法已明載規定，歷年各選委會都依法辦理這類選務，不會有任何差別待遇。



“山海公民拆樑行動”2月因不滿基隆東岸商場爭議（基隆市政府已勝訴），發起罷免謝國樑行動。第一階段連署5月4日通過後，第二階段於6月30日截止，門檻為3萬792份。在民進黨總動員協助下，拆樑團體今日送件4.3萬份。依《選罷法》規定基隆市選委會收件後40天內完成查對，但傳出“中選會”發公文要求提前30天內完成，引發爭議。



數名拆樑團體成員，今日下午赴基隆市選委會送件，大批媒體前往採訪。3樓審查會議現場禁止採訪，基隆市選委會總幹事張淵翔等人，於2樓空間出面受訪。



張淵翔表示，依照規定，第二階段要過是3萬792票，至於第三階段正式投票時間，依據“中選會”公告決定，目前沒獲得通知、不得而知。



記者問，傳出“中選會”祭出新規，遭疑動手腳？張淵翔表示，依照選罷法規定，收件後40天內完成查對。而“中選會”目前也講會依如此的選罷法規定辦理，基隆市選委會就按照這樣的規定作業。



不過，張淵翔說，對於傳出的一些新規，基隆市選委會都給予尊重。但確實若30天內要完成查對一說屬實，但真的造成基隆市選委會許多壓力，沒有那麼多充裕時間，且還有一些不同的查對方式，造成同仁壓力。但選委會仍會依“中選會”規定辦理。



記者追問，有什麼樣的新規？張淵翔說，比如“中選會”要求兩兩一組一起查對，議員可當專職人員審查，而同仁來當支援人力，這樣的規定，過往並沒有。有關“中選會”的指導，選委會都會嚴謹依照辦理。