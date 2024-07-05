澎湖漁船被扣泉州　綠委楊曜：溝通狀況不明

楊曜。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月5日電（記者 黃筱筠）澎湖漁船“大進滿88號”涉及越界遭中國大陸海警船登檢扣押，目前人與5名船上人員在泉州圍頭港。民進黨籍澎湖“立委”楊曜今天受訪說，陸委會與海基會目前正在積極密切溝通中，但目前狀況還不清楚。這件事情現在看起來是個案？還是有政治因素？他也說，沒有，跟哪個政黨執政沒關係。進入人家領海跟誰執政沒關係。中國大陸在公海執法針對的也不是台灣漁民，對菲律賓漁船也是。



楊曜日前在臉書上嚴詞指出，“海巡署”跟漁業署對於作業區域是否越界是兩套看法，他必須譴責“行政院”罔顧漁民安全，漁民不知道台灣海峽安全的漁撈作業範圍，這就是大進滿88號被扣押的主因。



繼澎湖大進滿88號漁船越界捕魚，遭到大陸海警扣押後，又有澎湖籍聖元福8號漁船進入公海捕魚遭驅離，



楊曜今天受訪顯得低調許多。他說，昨天的狀況是在公海，中國大陸連在公海的漁船都要扣押、要抓，就是太霸道。至於“海巡署”、漁業署說法不太一樣，他表示，漁業署5月發公文是針對休漁期，但是範圍沒有講得很清楚，我們現在要加強宣導。



楊曜表示，過去理論上是中國大陸領海內，不管何時都不應該進入，漁民應該是不小心跑進去那個界線，是在距離中國大陸陸地11.2海里。



他也說，現在協調狀況還不清楚，海基會、陸委會還在密切溝通中。目前狀況也不一定罰款就可以回來，因為中國大陸有他們們的法律，中國大陸漁船被台灣扣的也很多，也是按照我們的法律處理。澎湖漁船以前也被扣押過，不是第一次。