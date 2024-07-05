與賴清德姪子關係匪淺？拆樑團體未正面答

拆樑發言人李晏蓉接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆7月5日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍基隆市長謝國樑遭民進黨側翼團體發動罷免，5日進行第二階段送件，“山海公民拆樑行動”團體送件4．3萬份。國民黨“守護基隆小組”發言人凌濤踢爆，拆樑團體與賴清德姪子、民進黨籍基隆市議長童子瑋交情匪淺，就是為幫童鋪路。拆樑發言人李晏蓉5日回應，請凌濤尊重基隆市民，別侵犯他人隱私權。



童子瑋的祖父童永為“總統府國策顧問”暨基隆慶安宮主任委員，是賴清德的舅舅。



“山海公民拆樑行動”2月因不滿基隆東岸商場爭議（基隆市政府已勝訴），發起罷免謝國樑行動，第一階段連署5月4日通過後，第二階段於6月30日截止，門檻為3萬792份，在民進黨總動員協助下，拆樑團體今日送件4．3萬份。依《選罷法》規定基隆市選委會收件後40天內完成查對，但傳出中選會發公文要求提前30天內完成，引發爭議。



數名拆樑團體成員今日下午赴基隆市選委會送件，大批媒體前往採訪，3樓審查會議現場禁止採訪，李晏蓉於2樓空間出面受訪。



李晏蓉表示，今日送件數量為4萬3000份，詳細份數還要計算盤點，因過去曾有第一階段被基隆市選委會淘汰900多份的經驗，所以這次第二階段連署填寫時，拆樑團體都有符合最高的規格，只要連署人寫得潦草，都會請連署人重寫，他們並不擔心件數沒過的問題，7月1至5日甚至還有補件的份數。第一階段有被剔除10％份數的經驗，這次希望10％以下。



記者問，凌濤踢爆另一名拆樑發言人林茵茵的媽媽，就是童子瑋的乾姐姐，並公開這些人合照、共同慶生的影片，顯示拆樑幕後主使者是童，童更傳出是布局民進黨下屆基隆市長人選、謝國樑潛在的對手？



李晏蓉說，希望凌濤尊重基隆市民，這些基隆市民不是公眾人物，凌濤把她們的影片、照片、姓名公開在社群媒體上，是侵犯隱私權。至於民進黨要補選幾位，都不是他們要關心的主軸，他們只注重基隆市政如何有更好發展，持續盯並觀察謝國樑的作為。



針對中選會傳出給基隆市選委會穿小鞋？民進黨動員協助罷免，是否樂觀？李晏蓉說，基隆市選委會辛苦，當然只是希望愈快審完愈好，就期待結果如何，預計7月底、8月初會有結果，至於有關一些基隆市議員提供服務處連署、發聲，目前拆樑團體都還是以公民為主體性，外界揣測民進黨介入幫忙都不是事實。



國民黨中廣前董事長趙少康7日將號召戰鬥藍到基隆宣講反制拆樑？李晏蓉說，基隆市政府從2月起一直封鎖他們的意見，沒有機會與市府有溝通管道，罷免是最後手段，對於趙少康或其他藍委，明顯是想轉移注意力，除了東岸商場爭議外，謝國樑還有很多市政問題在逃避，市民也不會願意看到又是藍綠對決。



隨後李晏蓉到3樓與其他拆樑團體，和基隆市選委會人員進行送件等程序，場外有多名警力維安。



基隆市政府方面，發言人呂謦煒則受訪回應，雖然罷免是人民的權利，但希望這次是最後一次程序鬆散的罷免連署。不論罷免團體或民進黨如何進行政治操作，相信基隆人最關心基隆的發展，市府會繼續專注市政，讓市民感受到基隆的進步。