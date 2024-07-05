遭“正國會”除名！綠議員陳怡君：錯了嗎？

游錫堃與陳怡君。（中山大同陳怡君臉書） 中評社台北7月5日電／民進黨即將於21日舉行黨代表大會，並於會中選出中執委、中常委等職務。隸屬於“正國會”派系的“立委”陳亭妃、台中市議員何文海、台北市議員陳怡君，5日下午遭“正國會”除名。陳怡君發表聲明，高喊“政治人物最怕失去初衷”，“論派系而言，挺自己派系的人爭取初選，陳怡君錯了嗎？論民主進步黨的價值，捍衛公平初選的機制，黨員陳怡君錯了嗎”？



“正國會”今中午召開派系會議，“外交部長”林佳龍、民進黨秘書長林右昌並未參加，但有跟中常委陳茂松交換意見。最後，決議將陳亭妃、何文海、陳怡君除名。



陳怡君5日在臉書發文表示，“政治人物最怕失去初衷”！對於派系的兄弟姐妹要選舉，她從過去到現在立場都一致，義無反顧挺派系的手足！如今只為了這樣的原因被開除，只能尊重與祝福，如果要逼她離開。她想說的是“在我心中，我是游院長（游錫堃）的子弟兵，我還是‘正國會′的成員”。



陳怡君指出，過去林佳龍要選台北市長時，即使民進黨籍前“衛福部長”陳時中參選台北市長的態勢明顯，她還是毅然決然為林佳龍在大橋區民活動中心，找來選區里長、支持者、為林佳龍辦了一場造勢，挺自己兄弟。她從來都不是“西瓜偎大邊”趨炎附勢之人，她挺的是義氣跟派系兄弟姐妹的感情。陳亭妃要選台南市長，她也是以挺林佳龍的態度在挺陳亭妃，何錯之有？



陳怡君認為，今天被迫分手，她心裡很受傷、很難過、心很痛，這一個月以來每天都睡不好，但是她挺陳亭妃的心不會變。民進黨的價值就在民主、就在黨內初選，這是一件很公平人人有機會的事。論派系而言，挺自己派系的人爭取初選，陳怡君錯了嗎？論民主進步黨的價值，捍衛公平初選的機制，黨員陳怡君錯了嗎？



陳怡君最後說，她的心好痛，真的很難過，但會依然堅強。她祝福林佳龍仕途順利，謝謝林的提攜。人民才是政治人物的後盾！勿忘初衷才是政治人物的靈魂！