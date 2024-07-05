陸扣台漁船昔2天回　羅旺哲：問題非常大條

羅旺哲。（中評社 資料照） 中評社台北7月5日電／澎湖籍“大進滿88”漁船2日涉越界違法捕撈遭大陸海警船登檢扣押，船與5人帶回泉州圍頭港。媒體人羅旺哲4日在政論節目表示，過去台灣漁船因違反大陸休漁規定遭扣押，都是繳完罰款2天後就能返台，此次已超過2天卻仍音訊全無，此次也測試府院黨的反應，未來恐怕會讓台灣漁民不敢到那邊捕魚，甚至運補商船被斷，金、馬淪為孤島，問題非常大條。



媒體人羅旺哲4日在政論節目《57爆新聞》表示，現在政府最重要的事情就是救人第一，但已經到第二天都還沒有救人資訊跑出來，回顧過去例子，2003年、2005年7月皆有澎湖漁船因違反大陸休漁規定遭大陸扣押，繳清罰款後返回澎湖。



羅旺哲指出，過去兩次都是被扣押2天後，漁船就能返回澎湖，但此次大進滿88號，已經到第2天還是音訊全無，而且“總統府”、“行政院”、民進黨甚至“海委會主委”管碧玲，態度都相當低調。



羅旺哲表示，過去大陸對領海基線可能比較模糊，兩岸漁民都可以在那邊捕魚，也不會有甚麼動作；但現在看來，大陸如果要嚴格執法，把模糊變清晰，未來誰還敢在海上作業？這條線畫下去，包括金門、東引、烏坵甚至馬祖的漁民，還敢出來捕魚嗎？



羅旺哲也提到，中國大陸用“執法”這兩個字是非常嚴厲的態度，代表他們有法可管，這打的是法律戰，在台灣海峽原本對台灣民眾沒辦法用法律管轄的東西，現在都有法可管，未來可能運補到金馬澎的物資會被斷掉，讓金門、馬祖變成孤島，問題非常大條。



羅旺哲認為，大陸此次是用澎湖漁船測試台灣府院黨的反應，但看來結果是人沒辦法救、漁權無法保護，未來恐怕連商船都很難到金門、馬祖去。