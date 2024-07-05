雲林議長涉賄查扣現金名錶名車　遭聲押

雲林縣議長黃凱涉貪案，新北地檢署4日在黃凱住處查扣新台幣232萬元、名錶、名牌包等不法所得。（照片：“最高檢察署”提供） 中評社台北7月5日電／“最高檢察署”今天表示，第2波“靖平專案”分由新北檢、嘉檢展開偵查行動，搜索、約談多名公務員及綠能廠商，於雲林縣議會議長黃凱住處查扣不法所得新台幣232萬元，並向法院聲押禁見。



案經新北檢昨天指揮“調查局”人員兵分40路搜索黃凱辦公室及雲林縣政府等地，並於黃凱住處查扣新台幣232萬元、名錶、名牌包，及BMW X6、LEXUS休旅車各1部等不法所得；檢察官復訊後，諭令李男20萬元交保，並向法院聲押禁見黃凱。



黃凱為雲林第3選區無黨籍議員，2023年10月因前議長沈宗隆涉及綠能收賄案請辭後，補選高票當選議長。雲林縣議會現為休會期間，如今再度傳出議長涉入綠能弊案，讓地方政壇感到訝異。



“最高檢察署”發布新聞稿指出，首波“靖平專案”由台北地檢署、雲林地檢署發起，包括前雲林縣麥寮鄉長蔡長昆涉嫌藉職權向綠能廠商索賄，以及北檢查出前國民黨籍“立委”廖國棟辦公室洪姓主任涉收取光電廠商賄一案。



“最高檢察署”表示，為打擊綠能犯罪，新北檢、嘉檢啟動第2波“靖平專案”，重點調查民意代表涉嫌收受太陽能廠商賄賂，以護航業者取得執照；以及公務員涉嫌利用職權向綠能廠商索賄，防止業者受到行政處分。



根據新聞稿，雲林縣議會議長黃凱涉嫌透過人頭公司，在2020年間收受光電廠商賄賂及贈送車輛，以掩飾犯罪金流，並藉由議員職權，以護航業者取得雲林縣台西鄉太陽光電發電廠營業執照。



此外，檢方還查出，雲林縣政府建設處李姓公務員，涉嫌向黃凱透漏審核業者申請電廠的內部文件。



另一方面，“最高檢察署”表示，嘉義縣政府義竹鄉公所的曾姓建設課長，涉嫌於2023年12月至今年1月間，以違規整地、基樁施打為由，向取得農業施作許可證之前的綠能廠商索賄、分包等不正利益，以避免工程遭到行政處分。



經嘉檢日前指揮“調查局”人員執行搜索4處，於曾男等人住居所及辦公室扣得相關事證，並向法院聲押禁見曾男獲准。



“最高檢察署”表示，嚴查速辦綠能犯罪，並定期進行全面掃蕩，讓不肖公務員及民意代表不敢收賄，綠能廠商不敢送賄，展現政府打擊貪腐的決心。



