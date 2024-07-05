日扣押台漁船　船東怒轟：台日友好根本騙人

台灣“港福洋266號”漁船遭日本公務船登檢示意圖。（圖：台“海巡署”提供） 中評社台北7月5日電／台灣漁船“福洋266號”今天凌晨1時許，在彭佳嶼東北方暫定執法線外約1.5浬作業時，遭日本水產廳公務船攔截，船長等2名台籍船員被帶上日本公務船協助調查。蔡姓船東說，今天下午3點多已匯出台幣120多萬（日幣600萬元），更痛批日方，說什麼台日友好，根本騙人。



媒體報導，蔡姓船東說，今天下午已經完成匯款台幣120多萬元，日本很誇張說看到錢才要放人，他從今天凌晨1點忙到現在，他日本比他們抓魚還要好賺，一天就賺一百多萬元，他批日方公務船像土匪。



蔡姓船東表示，“政府是吃屎的，一直在說什麼台日友好”，日方說，要看到匯款單才放人，目前已匯了，應該夠上就放人了。



蔡姓船東也喊冤表示，就他瞭解，那裡的海域應是重疊的經濟海域，他不認為有越界，但也只好吞了，覺得莫名其妙。漁船如果被日本放了，不會馬上回基隆，會再海上繼續作業，因為一趙出去就要60多萬的油錢等相關費用，這次付了120萬，要再抓一些回本，否則就虧死了。



基隆區漁會理事長簡建輝表示，盛姓船長被日方抓走後，衛星手機都被沒收無法與對外界聯繫，但經船東研判，福洋266號今天凌晨作業海域，離日本奄美大島還有1.5海里，若真的闖入日本海域作業，研判應該是被洋流帶進去。



簡建輝指出，70多歲的盛姓船長，是一位老經驗的好船長，駕駛福洋266號出海是捕撈小卷等魚獲。