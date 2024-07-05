馬籲綠勿玩火　兩岸關係絕對不是兩國關係

馬英九呼籲民進黨勿玩火，兩岸關係絕對不是兩國關係。（馬英九臉書） 中評社台北7月5日電／針對賴清德520上任後多次提出“中華民國與中華人民共和國互不隸屬”，馬英九今天下午在臉書發文強調，他要非常嚴肅地提醒，民進黨不要一再玩火，置“中華民國憲法”與台灣安危於不顧。賴清德應該公開且明確宣布，兩岸關係不是兩國關係，並要求各部會同調，不要再讓兩岸關係出狀況。



馬英九臉書全文如下：



兩岸關係絕對不是兩國關係



第一次提出“中華民國與中華人民共和國互不隸屬”的人，是蔡英文前“總統”，在2021年的“國慶”致詞。當時我就公開指出，這種說法明顯“違憲”。當時陸委會緊急出面解釋，稱蔡英文的說法其實就是“兩岸互不隸屬”，試圖淡化蔡英文的立場，讓風波沒有進一步擴大。



遺憾的是，繼任的賴清德“總統”，在今年520就職演說時，再度喊出“中華民國與中華人民共和國互不隸屬”的“新兩國論”，且不顧外界質疑，一直在各種公開場合反覆強調。上行下效，不僅“行政院長”卓榮泰跟著公開講，連陸委會副主委都在廣播節目稱兩岸就是兩國，渾然忘了當初陸委會成立的目的和定位。



我要非常嚴肅地提醒，民進黨不要一再玩火，置“中華民國憲法”與台灣安危於不顧。



自從中共在1949年10月1日建政以來，海峽兩岸就處於“主權互不承認，治權互不否認”的特殊狀態。我在2008年當選“總統”後，處理這個議題一向高度審慎，絕不容許“中華民國與中華人民共和國互不隸屬”或“兩岸實質上就是兩國”這種嚴重傷害兩岸關係的言論出現。當時陸委會在推動各項工作時，也一定會再三避免這種語言與動作，並且對其他部會與社會大眾，作出善意提醒與警告。



現在民進黨政府對這些兩岸敏感議題，毫無警覺與準備，一再扭曲與蔑視“憲法”，極度傷害“憲法”的崇高地位。從近來發生的事件來看，民進黨政府處理兩岸議題完全以意識形態出發，絲毫不顧台灣人民安危，遇到危機不僅束手無策，還祭出旅遊警示嚇唬民眾，根本沒有解決問題的能力，只讓事態不斷升高。



陸委會主委昨日出面滅火，強調兩岸關係就是兩岸關係。這是“賴政府”執政至今，第一次有大陸事務相關的“部會”首長，明確把兩岸關係從“兩國”拉回“兩岸”。這算是一個好的開始，但明顯不夠，解鈴還須繫鈴人。賴“總統”應該公開且明確宣布，兩岸關係不是兩國關係，並要求各部會同調，不要再讓兩岸關係出狀況。



兩岸關係現在危機四伏，民進黨政府必須小心謹慎，才能避免肇禍，連累“國家”與人民。尤其是擔任“國家領導人”的賴“總統”，我衷心勸告他，要以台灣人民為念，把個人的意識形態與政治主張放一旁，把台灣民眾的安全與福祉放最優先。