中評關注：台漁船遭扣加劇緊張？金門促談判

台灣海巡艇（前）與大陸海警船（後）對峙。（“海巡署”提供） 中評社台中7月6日電（記者 方敬為）大陸海警扣留涉違規捕撈的澎湖漁船“大進滿88號”及5名船上人員，引發關注。外界普遍認為，陸方強勢執法，擴大在台海的行政管轄權，兩岸的緊張情勢加劇；不過，金門方面有不同看法，認為大陸舉動反而有望促兩岸加速談判，緩和214漁船事後的負面效應。由於目前被扣留在陸的台人越來越多，賴政府要解套，唯有妥協、談判，否則會被質疑冷處理，不顧台人安危。



澎湖漁船“大進滿88號”2日晚間8點左右在金門東北外海作業時，涉越界捕撈，遭2艘大陸海警船登檢後帶回大陸圍頭港，台“海巡署”派3艘海巡艇趕抵現場，但遭大陸海警攔阻，雙方在海上對峙近一小時，台方考量案發地點在大陸水域內，避免衍生爭端，最後無功而返，漁船上包括洪姓船長在內共有2名台籍、3名印尼籍漁民。



大陸海警強勢扣留台籍漁船及漁民，後續發展各界關注，由於事發地點在金門東北外海，位在陸方所劃定的領海基線範圍內，過去澎湖漁民循相同方式作業，大陸海警多以驅離、罰款為主，這次則未給予彈性空間，外界解讀，陸方藉此凸顯其在台海的行政管轄權，壓縮甚至無視台灣的治權，未來兩岸海上執法的衝突風險可能升高，金廈水域的緊張情勢恐怕加劇。

