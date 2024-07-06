陳亭妃遭“正國會”除名　何文海質疑有內幕

民進黨台中市議員何文海。（中評社 資料照） 中評社台中7月6日電（記者 方敬為）民進黨派系“正國會”5日宣布除名“立委”陳亭妃、台中市議員何文海、台北市議員陳怡君等人，理由是未照團隊決策，自行參選中央執行委員暨中央評議委員。何文海接受中評社訪問表示，陳亭妃目的是要參選中常委，以確保2026台南市長選將提名要採取初選制，不解為何派系不支持，難道要放棄台南市長選舉？質疑有內幕。至於遭除名，他則表示尊重，無意見。



“正國會”目前有兩要角擔任要職，分別是派系龍頭林佳龍出任資源豐厚的“交通部長”，以及林右昌在卸任“內政部長”後目前擔任民進黨秘書長。



民進黨籍台南市長黃偉哲8年任期將在2026年屆滿，目前黨內包括“立委”林俊憲（新潮流）、陳亭妃、王定宇（湧言會）等人都被外界評估為可能角逐市長提名人選。目前台南市黨部主委由新系“立委”郭國文兼任，加上黨主席賴清德也是新系成員，普遍認為，新系有意拿下市長提名，由於賴清德當前掌握行政資源，黨內派系都得退讓三分，也因此“正國會”鍘陳亭妃，政壇多認為是新系施壓所為。



民進黨內“正常國家促進會”辦公室發出聲明，民進黨代表大會召開在即，針對成員未依團隊決策，自行分配與登記參選中執委和中評委，將陳亭妃、何文海、陳怡君等人除名。隸屬“正國會”的陳亭妃布局台南市長已久，本屆黨職改選劍指中常委，遭質疑未配合派系運作，自帶人馬參選中執委，引發派系內部不滿，因此討論開鍘。



陳亭妃指出，她目標參選中常委也是希望能夠多參與黨務工作，協助黨主席賴清德推動台灣發展的，不知道曾幾何時，這兩樣變成衝突；更何況“正國會”本來就有兩席中常委的空間，應一起把“正國會”的餅做大。“正國會”曾有過7席中執委，再加上“正國會”目前只有確定一席中常委的名單，她希望爭取“正國會”第二席中常委的機會，想法就這麼簡單。



何文海向中評社表示，陳亭妃親自拜託他出來選中執委，就是要支持陳角逐中常委，他身為好友情義相挺，因為支持陳亭妃角逐爭取台南市長提名，大家都知道台南市長黨內競爭激烈，為了確保提名規則的公平性，陳希望能夠採初選制提名，而不要徵召提名。

