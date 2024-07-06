盧秀燕訪王金平笑談選黨魁　兩人都賣關子

王金平、盧秀燕在主桌舉杯，餐敘交流隨之開始進行。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月6日電（記者 蔣繼平）被視為2028大選與明年中國國民黨主席改選熱門人選的黨籍台中市長盧秀燕，5日傍晚率團赴高雄拜訪同黨籍前“立法院長”王金平。王金平席開16桌、邀請百人到場餐敘交流，雙方互動熱絡。外界關注盧秀燕是否參選主席話題，王金平直接問盧是否要選，盧則說王選一定贏，王最後又說平等互惠，兩人都未把話說死。



王金平5日席開16桌，超過百人參加，出席者包括國民黨高雄市黨部主委、不分區“立委”柯志恩，前藍委侯彩鳳、黃昭順、林壽山等人，秀傳醫院體系總裁黃明和，前“國策顧問”蔡定邦與洪俊德、台灣螺絲公會理事長蔡圖晉等。高雄市農會理事長蕭漢俊擔任主持人。陸淑美等近20位國民黨高雄市議員到場。



台中市長盧秀燕率副市長鄭照新及3位市府局長，到王金平路竹老家拜訪，共進晚餐。王金平也趁此餐敘時間，將盧秀燕一一介紹給各桌友人。



盧秀燕大約晚間6時許抵達，王金平先與盧秀燕一行人進到老家會客室，雙方先喝茶寒暄，過程都公開讓媒體拍攝。



對於這次飯局促成的緣由，王金平也公開表示，一個多月前他到台中參加活動，鄭照新提及他家的稀飯很好吃，自己揪鄭和盧秀燕一起來吃早餐，約著約著結果變成晚餐。王金平也一直稱讚盧秀燕的政治歷練非常成熟，不只“立委”做得好，當市長更是當到人人稱讚。



由於外界關注盧秀燕是否參選黨主席，王金平還主動幫現場媒體提問，王問盧說“外面都說妳要選黨主席還是選“總統”，剛記者一直問我。”媒體也趁機追問到底盧秀燕選黨主席有沒有希望，王金平則看著媒體回說“為何沒有希望，你們支持就有。”