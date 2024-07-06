中評鏡頭：王金平辦桌宴盧秀燕滿滿台灣味

國民黨前“立法院長”王金平辦桌宴請同黨台中市長盧秀燕，一起主桌用餐。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月6日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍台中市長盧秀燕5日傍晚前往高雄路竹拜訪同黨籍前“立法院長”王金平，王金平在老家前空地席開16桌，請來總舖師辦桌端出南台灣好料盛情款待，讓盧秀燕與高雄重量級地方人士交流。宴席共出10道菜，以海鮮為主，滿滿台灣味。



王金平餐會受邀者包括高雄政、商、農業、醫療、學界等人士，超過百人到場，儼然是輔選規模。盧秀燕是首次到王金平老家拜訪，盧2026即將卸任，未來發展受到關注，加上明年是國民黨黨主席改選，盧的動態受到外界關注。



王金平這次“辦桌”的菜色共有十道，主要以海鮮為主，每桌要價新台幣1萬元，在南台灣的辦桌算是相當高檔。等王金平與盧秀燕在主桌就定位後，就開始上菜，由服務人員一一端菜上桌，臨時廚房就搭設在旁邊。



每桌桌上都有菜單，上面介紹第一道“五福六饌”（一品封、澎湖冰捲、烏魚子、八寶丸、九孔鮑、大明蝦），第二道“大刺燉土雞”，第三道“全台最好吃七股無毒石斑”，第四道“處女蟳米糕”，第五道“龍胆鮮貝鍋”，第六道“五彩水果盤”，第七道“荷風鮮龍蝦”，第八道“鮑粒福掌参”，第九道“海鮮双寶湯”，第十道“伊蕾特布丁”。



“辦桌”是最能代表台灣在地文化的一種筵席活動，舉凡婚喪喜慶、新居入厝、彌月慶生、謝師餞行、尾牙春酒、廟會慶典、地方選舉等，都能以辦桌的形式來舉行宴請。通常是在馬路邊搭棚、寺廟廣場、學校或地方民眾活動中心作為場地，一旁架起簡易的爐灶與備菜的桌檯，當場烹煮食材；主導筵席菜色與流程的稱為“總舖師”。



此外，辦桌相當符合台灣人喜愛“豪邁”、“大氣”的特性，將外燴、採購、運輸、租賃桌椅及餐具等相關行業結合的辦桌產業，也就應運而生，進而造就地方特色的辦桌文化。目前全台從事辦桌行業最密集的鄉鎮為高雄市內門區，全區一萬多人口中，就有超過150組人以當總舖師為業，幾乎每五戶就有一戶人家是靠外燴辦桌維生。