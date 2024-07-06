中評關注：王金平大宴盧秀燕有戰略縱深

中國國民黨籍台中市長盧秀燕（左）5日晚間拜訪同黨籍前立法院長王金平。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月6日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍台中市長盧秀燕5日晚間赴高雄拜訪同黨籍前“立法院長”王金平，外界關注盧秀燕的動態，也解讀是明年黨主席選舉有關。不過身為東道主的王金平，不僅全程公開與盧的互動及聊天，還鋪陳“不管誰參選黨主席，都平等互惠”，也是在間接拉抬自己，傳達不是衹有盧的獨角戲，王也可以當主角，拉出結盟的戰略縱深，政治手段十分高明。



盧秀燕5日傍晚率團赴高雄拜訪，王金平在路竹老家前方空地“辦桌”，席設16桌，邀請政、商、農業、醫療、教育等各界人士超過百人，介紹給盧秀燕。此外，高雄藍營現任民代幾乎全到場與會，前“立委”們也都來捧場，透過王金平號召，餐敘場面十分熱絡。



由於盧秀燕已經連任兩屆台中市長，2026年即將卸任，未來發展受到討論，加上明年又是國民黨黨主席改選，這次盧、王會面餐敘行程受到外界關注，也被解讀是盧準備黨主席選舉，不過對外都是定調農業交流，雙方也都沒有把話說死，保留一定的彈性空間。



盧秀燕首次到王金平老家拜訪，王金平直接帶著盧到老家的會客室茶敘聊天，而且十分大方，開放媒體採訪。聊天過程，王金平直球對決，直接幫媒體問盧是否要選黨主席。而媒體追問王認為盧是否選得上，王金平直接對著媒體說“只要大家支持就有機會”，盧秀燕則說“王院長來選一定上”，雙方一來一往都在賣關子。不過，王金平最後對著盧秀燕說“我若來選，你支持我；若你來選，我找朋友支持你；平等互惠。”讓現場所有人聽了笑呵呵。

