嚴震生：賴續講“兩國互不隸屬”寧當砲灰？

嚴震生。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月6日電（記者 黃筱筠）華府兩岸學者葛來儀與林碧瑩2日發表聯名文章呼籲，為降低台海衝突風險，華府應鼓勵促成兩岸祕密溝通管道。台灣政治大學國際關係研究中心兼任研究員嚴震生接受中評社訪問表示，美方會覺得為什麼賴清德不能像蔡英文一樣，但是賴現在已走偏激路線，兩岸沒得談了。像是“大進滿88號”漁船事件，賴政府都說要透過管道，他請國民黨不要出來管，台商也不要管，就讓賴政府自己去處裡，“看看管道在哪裡？”



他也說，賴清德起手式這麼強硬，加上依照賴的個性也不會收手，賴還是強調“中華民國”與中華人民共和國互不隸屬，未來看起來還是會繼續講，“賴寧可當炮灰”。賴清德講這些話有些人可能覺得聽起很爽快，那後果就自己承擔。就像特朗普辯論時候講的話能聽嗎？都沒有數字。什麼都是最高級，但是缺少數字去支撐。民粹聽起來很激昂，但是後果是很糟。



嚴震生，美國德州大學歷史系、政治系雙碩士，普渡大學政治系博士。曾任政大國關中心中國社會經濟研究所代所長、美歐研究所所長，現為國關中心兼任研究員。



蔡英文2016年5月上任後，6月就出訪巴拿馬與巴拉圭，但賴清德上任後還沒有出訪消息。嚴震生對中評社表示，美國11月大選前不希望賴有動作，出訪重點是過境美國，如果過境美國見不到重要人物，那會很丟臉，美大選結束前，賴出訪機會不大。



“中華民國”目前剩下12個“邦交”國，包括歐洲梵蒂岡，非洲史瓦帝尼，大洋洲馬紹爾群島、帛琉、吐瓦魯，以及中美洲貝里斯、瓜地馬拉，加勒比海地區海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁和南美洲巴拉圭。



嚴震生盤點“邦交”國現況說，現在“邦交”國中，海地很亂，克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁等國家太小，若是去瓜地馬拉可能出訪前出現斷交，會讓賴清德難看，“邦交”國變少後安排行程都不漂亮。