吳崇涵：民主黨較可能硬著頭皮讓拜登選完

政治大學外交系主任吳崇涵接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月6日電（記者 張嘉文）現年82歲高齡的美國總統拜登在日前的大選首場辯論表現不佳，是否“換登”引起討論。台灣政治大學外交系主任吳崇涵向中評社表示，要“換登”是很大的工程，加上民主黨並沒有夠強的人選能補上，因此他認為要換的可能性很小，除非拜登自己棄選。



吳崇涵提到，民主黨現在的目標可能是，即便拜登選輸，氣勢也要維持住，後面的參眾議院改選不能讓共和黨全拿走，否則特朗普全面執政，想幹什麼就幹什麼，天天簽一些奇怪法案，那世界真的會倒過來。



至於共和黨特朗普若重新回任後美中競逐的走向，吳崇涵強調，特朗普可能會用美國單極霸權的方法來對抗中國的挑戰，和拜登採用結合盟邦，拉幫結派的方式不同，等於是個人色彩、在商言商的方式來和中國對抗，但把台灣當成對中談判籌碼，未來還是會發生。



吳崇涵，美國紐約大學（New York University）政治學碩士，南卡羅萊納大學（University of South Carolina）政治學博士。曾任北京師範大學與香港浸會大學聯合國際學院政府與國際關係系助理教授，2019年起擔任政治大學外交系副教授，現任外交系主任，專長為國際安全、國際衝突、亞洲區域政治與政治學統計方法。



對於是否可能“換登”的議題，吳崇涵接受中評社訪問時表示，選前換將是個大工程，加上拜登是經過正式初選出線的，即便日前的首場辯論會表現不好，但目前民主黨內其他可能人選的民調都不是拜登的對手，所以如果要換人參選，現在就要換，但並沒一個適當的人選出來。



吳崇涵提到，拜登本人最近也展現出要選到底的意志，加上民主黨政治菁英奧巴馬和克林頓等都挺拜登，所以基本上要換拜登的可能性相對小，除非拜登口頭上表達不選才可能換，因此比較有可能是硬著頭皮把這場大選選完。