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震撼！鄭文燦涉貪污弊案 桃檢凌晨聲押禁見
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2024-07-06 09:30:00
鄭文燦。(中評社 資料照)
中評社台北7月6日電／桃園前市長、現任海峽交流基金會董事長鄭文燦疑涉貪污弊案，昨經桃園地檢署漏夜偵訊後，今天凌晨遭聲押禁見，桃園地院預計上午11點將召開聲押庭。
由於鄭文燦黨政身分敏感，桃園地檢署對此完全不回應，不過院方剛剛證實鄭文燦已送至，等候開庭，消息傳出震驚各界。
據瞭解，鄭文燦所涉疑為2015年土地案件，檢調已調查多年。
出身野百合學運世代的鄭文燦，今年57歲，是民進黨內最活躍的中生代之一，新潮流系，足智多謀的他黨政歷練豐富，一度躋身接班梯隊。
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