鄭文燦疑涉貪遭調查　朱立倫：毋枉毋縱

朱立倫盼司法對鄭文燦疑涉貪案毋枉毋縱。（照片：國民黨提供） 中評社台北7月6日電（記者 張嘉文）海基會董事長鄭文燦疑涉貪污弊案，經檢調約談後，今天凌晨遭桃園地檢署向桃園地方法院聲請羈押，法院下午將開羈押庭審理。對此，前桃園縣長、中國國民黨主席朱立倫今受訪表示，身為桃園老縣長，很遺憾發生這樣的事情，希望檢調與法院趕快釐清。



朱立倫強調，如鄭文燦涉貪案，司法一定要調查清楚，毋枉毋縱。

