徐巧芯整理鄭文燦懶人包：3項違法4個重點

徐巧芯表示，賴清德肅清“前朝”的行為未免太狠毒，還選在鄭文燦生日當天，“生日快樂耶”。（徐巧芯臉書） 中評社台北7月6日電／民進黨桃園市前市長、海基會董事長鄭文燦，因涉犯貪污治罪條例受賄等罪嫌，6日凌晨遭聲押禁見，法院裁定新台幣500萬元交保，並限制住居、限制出境出海，桃園地檢署當庭抗告。中國國民黨“立委”徐巧芯6日表示，賴清德肅清“前朝”的行為未免太狠毒，還選在鄭文燦生日當天，“生日快樂耶”。



徐巧芯6日在臉書發文表示，桃園地院認定鄭文燦涉及三項違法，分別是：



1、受賄：收受賄款，大家一般認定的貪污。

2、洩密罪：把土地可能要變更的秘密訊息偷偷告訴某人，讓他們能夠先低價收購，後續賺取暴利。

3、洗錢：把賄款洗白，掩飾或隱匿犯罪所得。



徐巧芯又整理出四個重點：



一、2017年鄭文燦收受五百萬是事實。只是法院認為這不屬於“洗錢”，法院駁回羈押聲請。

二、收受賄絡（貪污）、洩密罪，法院認為“嫌疑重大”，同案被告都已被羈押禁見，而且有七年的監聽譯文跟蒐證照片。

三、所以法院才予以五百萬交保，但限制居住、出境、出海禁止與同案被告、犯罪嫌疑人、證人等相關人聯繫（避免串證）。

四、桃檢聲請抗告，或許是擔心還有其他可串供之人會在交保期間與鄭文燦聯繫，破壞調查。



徐巧芯調侃，鄭文燦身為海基會董事長，卻被限制出海出境，“基本上應該要直接辭職了吧！”。她指出，傳出賴清德不想讓鄭文燦當海基會董事長，是因為蔡英文才不得不用鄭文燦。如果這是真的，那賴清德一上任就清肅前朝也太狠毒了。“還選在人家生日那天，生日快樂耶”。

