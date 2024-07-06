張善政：鄭文燦曾指示土地籌劃　將配合調查

張善政稍早受訪。（照片：桃園市政府提供） 中評社桃園7月6日電（記者 盧誠輝）民進黨籍前桃園市長、現任海峽交流基金會董事長鄭文燦疑因涉貪污弊案，昨經桃園地檢署漏夜偵訊後，今天凌晨遭聲押禁見，稍早桃園地方法院羈押庭已審理結束，裁定鄭文燦以新台幣500萬元交保、限制住居與限制出境出海。



中國國民黨籍桃園市長張善政今日受訪表示，關於鄭文燦涉案的事情，其實過去一陣子桃園市政府的同仁，不管是對地檢署的約談或調閱資料，都積極配合，現在此案已經正式對外公開，桃園市府希望這個案子能夠毋枉毋縱，早日水落石出。



張善政指出，針對林口工五工業區（華亞科技園區）擴大案，先前桃園市政府的態度認為應該是要採用區段徵收，不過其中有一塊地，鄭文燦指示說要讓地主自行去做籌劃，這對於整個土地的徵收來講是比較少見的作法，所以檢調方面想要進一步瞭解。



張善政強調，目前整個林口工五工業區（華亞科技園區）擴大案是“卡住”的狀態，因為一部分要用區段徵收，但有一塊地卻要讓業者自行去籌劃，兩者作法並不一致，所以該案還一直卡在那邊，沒有進展。



對於桃園市政府是否要全面檢視鄭文燦任內的土地開發案？



桃園市政府新聞處長羅楚東表示，對於鄭前市長涉入的案件，市府會全力配合檢調單位的偵辦工作；至於其他開發案，市府目前並無任何預設立場。