凌濤：鄭文燦涉弊若得逞　獲利逾57億

國民黨籍桃園市議員凌濤。（中評社 資料照） 中評社桃園7月6日電（記者 盧誠輝）民進黨籍前桃園市長、現任海峽交流基金會董事長鄭文燦疑因涉貪污弊案，昨經桃園地檢署漏夜偵訊後，今天凌晨遭聲押禁見，稍早桃園地方法院羈押庭已審理結束，裁定鄭文燦以新台幣500萬元交保、限制住居與限制出境出海。



對此，中國國民黨籍桃園市議員凌濤表示，鄭文燦捲入的收賄貪污案件關鍵，是華亞科學園區外的一筆9.5公頃農業用地，無法適用“變更林口特定區計劃—工五工業區擴大方案”，於是集團行賄希望過關，然而鄭市府辦不成，於是把贓款新台幣500萬元退回。



凌濤指出，如果以目前工五擴大工業區範圍內農地(龜山區體大段)及華亞工業區土地(龜山區華亞段)、住宅區(龜山區善捷段) 價格作為實際參考依據。擴大工業區農地“龜山區-體大段”，近年買賣平均價格每坪最高為10萬元；工業區“龜山區-華亞段”內近兩年買賣價格每坪平均為30萬元。



凌濤強調，若當時賄賂鄭文燦的集團得逞，又是一起天大的圖利案件，9.5公頃土地，這2萬8737坪利潤將高達57.47億元。



他質疑，除了八德農地案、觀音草漯案，還有多少像華亞工業區的案一樣，試圖從土地變更賺取暴利的？青年朋友買房揹貸款一輩子，這些炒地集團每每賺取暴利，原來都是這些高官在守護？市民能不生氣嗎？



凌濤表示，過去鄭文燦擔任市長大手大腳，很多該避嫌的政商關係，毫不避諱。他早在2022年參選桃園市議員的時候，就率先多次疾呼，鄭文燦任內的土地徵收、炒地、金流複雜，牽涉之廣，水非常深，一定要揪出其中的不法。當時並召開多場記者會有憑有據的檢驗，如今檢調追查，終於露出一絲曙光。



他說，在民進黨執政之下，還有多少貪贓枉法的弊案，在陰暗的角落，沒有讓陽光照進去？各單位一定要追查到底。他同時也要質問賴清德，在任命海基會董事長的時候知不知道這些弊案？是用人不明，還是根本都牽涉民進黨內鬥？



凌濤強調，鄭文燦在生日當天被聲押禁見，殺人誅心，都讓人民惶惶不安。