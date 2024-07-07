中評幕後：鄭文燦的政治生命已提早結束

鄭文燦交保後步出法案露出神秘微笑。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園7月7日電（記者 盧誠輝）民進黨籍前桃園市長、現任海峽交流基金會董事長鄭文燦疑因涉貪污弊案，5日經桃園地檢署漏夜偵訊後，6日凌晨遭聲押禁見，桃園地方法院羈押庭審理後，裁定鄭文燦以新台幣500萬元交保、限制住居與限制出境出海。7月6日這天正好是鄭文燦的57歲生日，消息在一早曝光後，震撼政壇。府、院、黨也在第一時間發表聲明強調勿枉勿縱，火速切割，就連賴清德今日到台南出席不公開活動時，也罕見地停下腳步回應媒體強調，“不分黨派，不問何人，只要涉及非法，檢調都應該查辦，勿枉勿縱。”



綠營接連2天都在黨內拋出震撼彈，繼執意參選中常委、為2026角逐台南市長布局的民進黨“立委”陳亭妃5日被“正國會”開鍘除名後，6日鄭文燦就爆出疑似涉貪弊案，民進黨內肅殺氣氛凝重，賴清德剷除異己的傳聞更是甚囂塵上。



據瞭解，桃園地檢署承辦此案已久，除曾向桃園市政府都發局和經發局調閱相關資料外，6月更發動搜索約談疑似涉案的5人到案說明，訊後有4人被以犯罪嫌疑重大，遭聲押禁見獲准，唯一交保的楊姓被告則是因為年近90歲，才被法院處以限制住居定並禁止與相關人員聯繫等處分。

