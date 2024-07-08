中評關注：賴清德找誰掌海基會意義不大

鄭文燦與羅文嘉。（中評社 資料照） 中評社台北7月8日電（記者 鄭羿菲）海基會董事長鄭文燦因疑涉貪污罪已請辭，外傳賴清德有意延攬無黨籍的前“監察委員”吳豐山接任。媒體人出身，現年79歲的吳豐山政治色彩較淡、與綠營友好。不過若賴清德兩岸論述不改，無論找誰來當海基會董事長也無法有效疏通兩岸關係。



美國學者、德國馬歇爾基金會（GMF）印太計劃主任葛來儀（Bonnie Glaser）近期已兩度針對台海情勢撰文，包括去年11月底撰文呼籲，賴清德若當選應考慮“凍結“台獨黨綱”、2024年7月撰文，建議美國政府鼓勵兩岸建立可靠的“秘密溝通管道”。顯見兩岸關係現已成民進黨政府最燙手的事務，可惜的是“賴政府”上上下下置若罔聞。



兩岸關係在214金門撞船事件、金門軍人背景釣客迷航遭陸滯留後，就呈現一定的緊張信號，但賴清德至今五度闡述“‘中華民國’與中華人民共和國互不隸屬”的新“兩國論”，“行政院長”卓榮泰跟著喊、陸委會副主委梁文傑表明“兩岸實質上就是兩國”。此外，陸委會也堅持禁團令、調升赴陸港澳旅遊警示燈號至橙色，都可見兩岸敵意螺旋不斷上升，“恢復兩岸健康有序交流”似已成口號，缺乏具體措施。



在此大框架下，大陸也中止ECFA中134項產品關稅減讓、出台“懲治台獨22條意見”、扣押越界捕撈的澎湖籍漁船，這都是兩岸關係惡化下的苦果，台灣民眾也只能一起承擔。而大陸福州旅遊業者赴馬祖踩線團、慰問214金門撞船事件罹難家屬、營救澎湖籍漁船“大進滿88號”三件事，都呈現民進黨政府能做的有限、地方政府跑斷腿的兩岸現狀。



如今，鄭文燦因疑涉貪請辭，海基會董事長將換將，此人事調整對兩岸關係可說沒有影響。海基會、海協會已中斷協商長達8年，“賴政府”的兩岸立場比蔡政府還強硬，海基會董事長一職只是虛位。



海基會董事長職務目前由副董事長兼秘書長羅文嘉代理。外傳，賴清德屬意前“國大代表”、前“監委”、前《自立晚報》社長，曾主張“兩岸分立、和平非戰、共存共榮、互利互惠”的吳豐山接任海基會董事長。



現在兩岸能否緩和，重點在賴清德，只要他不調整，海基會注定就是“冷衙門”，從蔡英文任內就是如此。蔡任內換過多位 海基會董事長，包括田弘茂、張小月、李大維，都一樣困守冷宮。除非賴清德能修正“兩國”互不隸屬說，讓兩岸交流恢復正常化，展現善意。