中評關注：鄭文燦出事　朱立倫系統動起來

國民黨主席朱立倫與前桃園市長鄭文燦。（中評社 資料照） 中評社台北7月8日電（記者 楊騰凱）鄭文燦在桃園市長任內的土地開發弊案疑涉貪，被桃園地方法院裁定新台幣500萬元交保，檢方已提抗告。此案雖是綠營風暴，但對藍營的發展可能也會有影響，第一，案發地在桃園，中國國民黨主席朱立倫曾任桃園縣長，有一定的地方實力，朱能否藉追打鄭案拉抬主席威望？



二，鄭文燦涉案一事，由於鄭親近蔡英文，假設全案最後引發英系與賴清德進一步的嫌隙，甚至激起雙方大戰，2026地方選舉或許藍營有機會見縫插針提升勝率，尤其是英系佔上風的台南市、高雄市。



鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉收賄，6日被桃園檢方聲押禁見，7日下午桃園地院裁定新台幣500萬元交保，海基會7日發聲明指鄭文燦已辭去海基會董事長職務。



由於鄭文燦一度傳言是蔡英文屬意的交班對象，民進黨“儲君”事件一爆發瞬間成為媒體熱議的焦點。此案不僅在綠營內部形成風波，對國民黨未來的發展也可能有深遠的影響，值得關注。



首先，鄭文燦此次被查的是7年前在桃園市長任內的案件，而朱立倫曾任桃園縣長，在地方有一定的實力，鄭案爆發後，也能看見朱家軍青年戰將，桃園市議員凌濤積極站上前線發言談鄭案，朱立倫系統看似有備而來。如果朱能憑藉對地方的掌握度，進而全力追打鄭案，或許有機會把自己的聲勢拉升。



國民黨主席明年改選，包括台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜等，各方勢力都有躍躍欲試之感，朱立倫又出手裁併黃復興黨部得罪深藍，此舉普遍被認為不利於其主席連任之路，但假設朱充分在桃園調兵遣將，透過鄭案發揮，可能有助於拉抬黨主席連任選情。



第二，假設鄭案之後進一步演變成賴清德與英系的火拚大戰，對國民黨2026選情可能有見縫插針的機會。

