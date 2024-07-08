中評關注：藍軍緊抓機會藉鄭文燦案反攻

鄭文燦已請辭海基會董事長，重創民進黨整體形象。（中評社資料照） 中評社台北7月8日電（記者 張嘉文）民進黨要角、海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉收賄遭法辦，6日以新台幣500萬元交保，並限制出境，鄭也在7日宣布請辭海基會董事長一職，震驚台灣政壇。



此案引發民進黨內鬥的各種陰謀論四起，但評估整個情勢，無論何種起因，都重創民進黨形象，藍營能否藉此反擊，包括“國會”改革、反制綠營可能發起的大罷免等等，攸關接下來台灣政局變化。



賴清德520上任後，雖面臨得票率僅四成加上“國會”席次未過半的雙少數執政，但他展現強硬態度，發動反守為攻令，在“國會”改革法案上，朝野出現激烈肢體衝突的情況，綠營不惜動員群眾包圍“立院”，後續更揚言要展開全台大罷免行動，首戰就要拿國民黨基隆市長謝國樑開刀。



即便藍營隨著綠營的攻擊，意圖進行各種反製作為，但在整體輿論風向上，不得不說仍是在執政的民進黨身上。也因此，鄭文燦的涉貪案，讓藍營找到突破口，以“國會”改革法案為例，連鄭文燦這樣的綠營大咖都有涉貪可能性，更凸顯了“國會”調查的必要性，藍營喊出的查弊案口號也能更有力。



另外，也因為鄭文燦案，讓綠營接下來要發動全台大罷免的正當性少了非常多，畢竟目前藍營的縣市長或眾“立委”，並沒有人卡到所謂的貪污案，當民進黨內自家人出事，就很難將炮火轉向眾藍營政治人物。



所以讓政壇訝異的是，鄭文燦案怎麼看都會讓綠營遭到負面效應的反噬，如果此案的起因是綠營內鬥、清算，究竟鄭是得罪了誰，和對方有多大的血海深仇，導致願意賠上民進黨的形象，也要達到殺雞儆猴的目的，將鄭拉下來。



對於藍營來說，藉鄭文燦案向綠營展開反擊是必須的政治操作，但能否將相關效應發揮到最大，甚至一舉壓制接下來賴清德接下來的執政強硬氣勢，就看藍營的智慧了。