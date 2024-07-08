鄭文燦脫身？檢方抗告成功否是關鍵

鄭文燦因涉貪案6日遭桃園地院裁定以新台幣500萬元交保。（中評社 資料照） 中評社桃園7月8日電（記者 盧誠輝）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪，6日遭桃園地院裁定以新台幣500萬元交保，檢方不服提出抗告，8日桃園地院將以“最速件”送往高院裁定，法界人士預估最快在3日內應會有結果。檢方抗告是否成功將是鄭文燦案第一波法律攻防關鍵。



高院未來的裁定結果會有三種狀況，一是發回地院更裁、二是駁回檢察官抗告、三是高院自己做出裁定，所以未來一周將成為鄭文燦涉貪案第一波法律攻防的關鍵期。鄭是否能脫身繼續打延長賽？外界都在等著看。



鄭文燦6日下午交保後直接返回住處，深夜傳訊給友人首度對外發聲表示，“經過兩天的漫長偵訊，下午法院裁定交保，我已經回家休息。我從政以來，公而忘私，不貪不取，這是我很珍惜的價值。我也會在未來司法調查的過程，捍衛自己的清白。”鄭文燦文末更以“文燦、俞汝”夫妻兩人署名，感謝外界關心。



就當外界要求鄭文燦涉貪應請辭海基會董事長的同時，7日中午海基會就發布新聞稿證實，“鄭文燦基於避免影響團隊政務推動，已請辭董事長職務。鄭文燦珍惜從政的價值初心，將在司法程序中，全力捍衛自身的清白。”稍後，賴清德也火速批准鄭的請辭，並再次重申“盼司法單位秉持毋枉毋縱精神，儘速釐清事實。”



鄭文燦從6月7日正式接任海基會董事長，到7月7日請辭下台，剛好滿一個月，成為史上任期最短的海基會董事長。鄭文燦的請辭，被政界解讀是，一為自己和民進黨止血，二也以實際動作告訴賴清德，自己是個知所進退的人，盼賴勿再趕盡殺絕。



鄭文燦說是為了捍衛自己的清白而戰，不如說是為了涉貪案第一波法律和政治攻防而戰。這也讓人想起2022年地方選舉，前新竹市長林智堅轉戰選桃園市長，卻因捲入論文抄襲案黯然退選，當時林也是強調“將在另一個戰場捍衛自己的清白”，但後來林在台大和新竹中華大學的碩士學位都被撤銷，林在沉潛近2年後才悄悄復出轉戰民間企業。