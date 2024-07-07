台軍今年第18起自殺！陸官入伍生墜樓身亡

台軍今年第18起自殺！台陸軍官校一名1日才報到的入伍生7日驚傳墜樓身亡。(台陸軍官校臉書) 中評社台北7月7日電／台“國防部長”顧立雄甫於7月3日親自督導“國軍113年自殺防治巡迴宣教”，強調軍中人員應戮力成為自殺防治的守門人。才度過百年校慶的陸軍官校7日不幸發生台軍方今年第18起自殺憾事，更是首例大學儲備軍官訓練團 （ROTC）自戕事件。



《中時新聞網》報導，陸軍官校ROTC入伍生教育班長於7日正午查房時，發現一名7月1日才報到的入伍生不在寢室，唯窗戶呈開啟狀態。趨前查看後，赫然發現該入伍生倒臥於一樓草地上情形危急。



教育班長隨即向同袍求援並施予心肺復甦術，官校也迅速派遣救護車將其送往醫院救治，惟最終仍不治身亡。據了解，該入伍生於7月1日甫報到，本週尚處於調適教育階段，尚未接受任何體能訓練。其自殺原因尚待進一步釐清。



此為 ROTC 開辦以來首次發生入伍生自殺事件，陸軍官校深表遺憾。得知此事後，校方立即封鎖現場並通知家屬，同時指派高階幹部全力協助後續處理事宜。全案已由憲兵隊介入調查。



陸軍官校強調，將持續宣導軍中人員的生命教育與心理諮商輔導措施，培養正確的生命觀念。軍中同袍應密切關注身邊人員的狀態，適時給予關懷和協助。對於接受心理輔導的個案，更應避免污名化和貼標籤。唯有建立完善的心理輔助機制，才能有效預防自殺事件的發生。



