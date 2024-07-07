謝長廷將卸任　傳李逸洋出任駐日代表

傳出李逸洋將接任駐日代表。（中評社 資料照） 郝培芝傳出將接任駐法代表。（中評社 資料照） 中評社台北7月7日電／繼海基會董事長鄭文燦請辭之後，由賴清德主掌的外交、兩岸系統也分別傳出最新人事布局。駐日代表謝長廷即將卸任，傳出“考試院”前副院長李逸洋將接任。至於懸缺的駐法代表，將由現任保訓會主委郝培芝接任。台“外交部”今天則表示，沒有進一步消息。



李逸洋現年69歲，曾賣過豬肉，當過鐵工與記者，他曾於蔡政府時期擔任“總統府資政”、“考試院副院長”、保訓會主委，也曾於扁政府時期擔任“內政部長”、“行政院人事行政局”局長（現改制為“行政院”人事行政總處）。



對於駐日代表新人選，謝長廷4月10日接受駐日媒體訪問時說，“人外有人，天外有天，你們會很驚訝，你們都認識，是會講日文的人，當成是商界出身也可，但目前都還沒定案，我是有被問過意見。”



先前外傳有可能是前台灣觀光協會會長葉菊蘭接任，不過葉菊蘭選擇婉拒，現在則傳出賴清德思考詢問過的駐日人選，有意讓“考試院前副院長”李逸洋接任。



駐法代表吳志中也即將於巴黎奧運結束後卸任，並回台接任“外交部次長”。駐法代表傳出將由保訓會主委郝培芝接任。



郝培芝現年55歲，曾在法國巴黎第一大學攻讀政治系碩士、博士，台灣大學“國發所”碩士。現職為保訓會主委與“國家”文官學院院長，曾於2007年至2009年擔任陸委會諮委。曾在2015年擔任桃園市府兩岸小組委員。

