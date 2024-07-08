綠委霸占主席台癱瘓議事　高金素梅未現身

綠委霸占主席台，無法開會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月8日電（記者 張穎齊）“立法院”內政委員會8日續審“公職人員選舉罷免法”相關修法草案，藍綠一大早上演全武行。民進黨籍“立委”霸占委員會主席台，癱瘓議事，無法審查。中國國民黨籍“立委”則在台下無奈乾等，並等候黨團總召傅崐萁等人如何商討對策。



“立院”一早上演大亂鬥，多名藍綠女“立委”爆發肢體衝突。連媒體、“國會”助理都遭殃，挨綠委罵。



大批綠委霸占主席台，不見委員會召委高金素梅。綠委柯建銘、吳思瑤、張瑞雄、陳亭妃、林淑芬、王定宇、賴惠員、沈發惠、林月琴、張雅琳、沈伯洋、林俊憲、李坤城、陳俊宇、洪申翰、鍾佳濱、賴瑞隆等，許多不是內政委員會的綠委都總動員來助陣。



藍委許宇甄、張智倫、黃建賓、徐欣瑩、牛煦庭、丁學忠等內政委員會成員，則無奈在台下等候。藍委羅智強、葉元之中途拿手機開直播進入委員會，就遭綠委嘲諷、轟出去，羅、葉等人酸，“你們不是內政委員會的也在這，還霸占主席，不要臉！”



由於高金素梅遲遲未到，主席台遭霸占，直到早上10點都無法開會。牛煦庭說，綠委一大早5、6點無預警先開鎖進入委員會。另外因怕暴力衝突波及議事人員，所以高金素梅沒讓議事人員進來，藍委們則等候黨團傅崐萁等人指示才有行動。