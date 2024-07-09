中評關注：鄭文燦遭調查　英系人馬很挫

鄭文燦被視為蔡英文“大阿哥”，賴清德下一波會不會處理蔡人馬？（中評社 資料照） 中評社台北7月9日電（記者 黃筱筠）鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪，6日以新台幣500萬元交保，7日請辭海基會董事長。鄭文燦是蔡英文任內的“大阿哥”，他出事後，蔡政府時代留下的“國安”人員，會不會成為下一波更換對象？美方會不會出手協調？都是鄭文燦遭法辦之後，可能衍生局勢發展，賴清德很可能想要掌握“國安”體系，換上自己人馬。



蔡英文任內甚為倚重鄭文燦，2022甚至在鄭爆發論文抄襲案，台灣大學國家發展研究所碩士學位被校方撤銷，蔡仍安排其卸任桃園市長後高升“行政院副院長”。以鄭所涉案情，日前傳出他還在佈局回鍋參選桃園市長，或是參選新北市長，這些可能性幾乎都沒有了。而民進黨內對於此事難免會產生寒蟬效應，非賴系很可能會強力向賴靠攏，避免成為下一個遭法辦的對象。



賴清德上任之後，為了穩定執政以及讓美國消除“疑賴論”，“國安”要員幾乎都是延用蔡政府時代人馬，包括現任的“國安會秘書長”吳釗燮、“外交部長”林佳龍、“國防部長”顧立雄、“國安局長”蔡明彥等人。鄭文燦被調查之後，傳出鄭能夠擔任海基會董事長是蔡英文半路殺出所推薦，原本賴清德有意的人選是“台南幫”前“監委”吳豐山。



現在鄭涉貪污案，蔡政府留下的人馬，很可能都膽戰心驚，就連蔡英文很可能也都是“賴政府”鎖定的對象。

