黨內析賴清德強勢　寒蟬效應出現了

鄭文燦。（中評社 資料照） 中評社台北7月8日電／民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪，以新台幣500萬元交保，請辭海基會董事長，此一風波率先影響到7月21日全代會的黨職改選。有綠委直言，燦系勢力已然鬆動，燦系選票將被剛遭“正國會”除名的民進黨“立委”陳亭妃吸收。而鄭文燦等非賴勢力近日屢出事，賴清德又罕見受訪發聲，黨內人士憂心，出現寒蟬效應。



早在鄭文燦捲入貪污案之前，其影響力已不如以往。親賴系綠委就直言，721黨內全代會原屬燦系的票早已鬆動，脫離“正國會”的陳亭妃悄悄在吸收燦系選票，就連民進黨派系“民主活水連線”也派出要角赴桃園，原本被認定為燦系的議員都可能轉向其他派系。



然而賴上任不到2個月，被點名“非信賴人士”相繼出問題，如鄭文燦突被查貪污案，陳亭妃也被“正國會”除名。黨政人士擔憂，恐會引起黨內的寒蟬效應。尤其鄭的官司未明，賴清德卻罕見說重話稱，“只要涉及非法，檢調都應該查辦”，如此出手令人訝異。



根據《中時新聞網》報導，該人士直言，賴的個性對錯分明，但如此作風可能出現反作用力。選後至今，賴的做法強勢，異音表面減少，但權力應是用於團結黨內，表面雖走信賴路線，黨員內心卻可能產生不信任感，長遠來看並非好事。



對於鄭文燦下步該如何走？親燦人士表示，目前藍白兩黨都將矛頭指向鄭文燦，卯足所有力量攻擊，因此他目前最重要的事就是維護自己清白，才有下一步的可能。



新系“立委”指出，鄭的案件不認為有派系或政治問題，鄭被任命不久，此時被爆出貪污案，對黨也是衝擊。但賴清德第一時間展現態度，表達基本立場，鄭也自行請辭，預估後續對黨衝擊應不太大。